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    • 21.09.2020 15:05
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    'li halk ekmeğe bir yılda yüzde 73 yaptı!

    'li , Halk Ekmek'e yüzde 33 yaptı. Yapılan zammın ardından 75 kuruştan satılan normal ekmek fiyatı 1.00 TL'ye yükseldi. Öte yandan konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanlığı resmi Twitter hesabından halk ekmek fiyatlarına gelen fahiş zamlara tepki gösterdi. Bir vatandaş ise, "Ona yalan söylemek çok yakışıyor." diyerek Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    Halk ekmeğe bir yılda yüzde 73 zam!
    , Halk Ekmek'e yüzde 33 yaptı. Yapılan zammın ardından 75 kuruştan satılan normal ekmek fiyatı 1.00 TL'ye yükseldi.


    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 33 zam yaptı. Ekmeğe yapılan fahiş zamla beraber tam buğday ekmeği 3.40 TL'den 5.00 TL'ye, Organik Buğday Ekmeği 4.75 TL'den 6.00 TL'ye, Organik Buğday Unu 5.50 TL'den 7.00 TL'ye, Normal ve Kepekli Ekmek ücretleri ise 0,75 TL'den 1.00 TL'ye yükseldi.





    BİR YILDA YÜZDE 73 ZAM GELDİ
    Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanlığı resmi Twitter hesabından halk ekmek fiyatlarına gelen fahiş zamlara tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda, "Seçim zamanı "İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız diyerek" oy isteyen İBB Başkanı göreve geldikten 2 ay sonra (12 Eylül 2019) Halk Ekmek ürünlerine yüzde 40'a varan zamlar yapmıştı. Aradan bir yıl geçti (21 Eylül 2020) ve halk ekmek ürünlerine yüzde 33'e varan yeni zamlar geldi." ifadelerine yer verildi.





    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
    Sosyal medyadan zamma tepki gösteren bir kullanıcı ise attığı tweette, "Ona yalan söylemek çok yakışıyor. Seçimden önce: Ekmek ücretsiz olacak. Seçimden sonra: Ekmeğe % 33,3 zam." ifadelerine yer verdi.





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