İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek'e yüzde 33 zam yaptı. Yapılan zammın ardından 75 kuruştan satılan normal ekmek fiyatı 1.00 TL'ye yükseldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 33 zam yaptı. Ekmeğe yapılan fahiş zamla beraber tam buğday ekmeği 3.40 TL'den 5.00 TL'ye, Organik Buğday Ekmeği 4.75 TL'den 6.00 TL'ye, Organik Buğday Unu 5.50 TL'den 7.00 TL'ye, Normal ve Kepekli Ekmek ücretleri ise 0,75 TL'den 1.00 TL'ye yükseldi.
BİR YILDA YÜZDE 73 ZAM GELDİ
Konuyla ilgili İBB AK Parti Grup Başkanlığı resmi Twitter hesabından halk ekmek fiyatlarına gelen fahiş zamlara tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda, "Seçim zamanı "İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız diyerek" oy isteyen İBB Başkanı göreve geldikten 2 ay sonra (12 Eylül 2019) Halk Ekmek ürünlerine yüzde 40'a varan zamlar yapmıştı. Aradan bir yıl geçti (21 Eylül 2020) ve halk ekmek ürünlerine yüzde 33'e varan yeni zamlar geldi." ifadelerine yer verildi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
Sosyal medyadan zamma tepki gösteren bir kullanıcı ise attığı tweette, "Ona yalan söylemek çok yakışıyor. Seçimden önce: Ekmek ücretsiz olacak. Seçimden sonra: Ekmeğe % 33,3 zam." ifadelerine yer verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 33 zam yaptı. Ekmeğe yapılan fahiş zamla beraber tam buğday ekmeği 3.40 TL'den 5.00 TL'ye, Organik Buğday Ekmeği 4.75 TL'den 6.00 TL'ye, Organik Buğday Unu 5.50 TL'den 7.00 TL'ye, Normal ve Kepekli Ekmek ücretleri ise 0,75 TL'den 1.00 TL'ye yükseldi.
BİR YILDA YÜZDE 73 ZAM GELDİ
Konuyla ilgili İBB AK Parti Grup Başkanlığı resmi Twitter hesabından halk ekmek fiyatlarına gelen fahiş zamlara tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda, "Seçim zamanı "İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız diyerek" oy isteyen İBB Başkanı göreve geldikten 2 ay sonra (12 Eylül 2019) Halk Ekmek ürünlerine yüzde 40'a varan zamlar yapmıştı. Aradan bir yıl geçti (21 Eylül 2020) ve halk ekmek ürünlerine yüzde 33'e varan yeni zamlar geldi." ifadelerine yer verildi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
Sosyal medyadan zamma tepki gösteren bir kullanıcı ise attığı tweette, "Ona yalan söylemek çok yakışıyor. Seçimden önce: Ekmek ücretsiz olacak. Seçimden sonra: Ekmeğe % 33,3 zam." ifadelerine yer verdi.