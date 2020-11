İş yerleri için uygulanan 12.10 liralık tarife ise 15.13 lira olarak belirlendi. İBB'nin suya istediği ortalama yüzde 35 zam ile de yetinmeyip 2021 yılında her ay hesaplanan TÜFE oranına göre her ay su fiyatının zamlanmasını talep ettiği öğrenildi. Buna göre 2021 yılında su fiyatları her ay zamlanarak vatandaşa yansıtılacak.

MAYIS'TAKİ GENEL KURULDA TEKRAR ZAM İSTENECEK

İBB Meclisinde tarife komisyonun aldığı karar ile zam kararı Mayıs ayında görüşülmek üzere komisyona iade edildi. "Komisyon görüşünde İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarifeleri dünyamızın ve ülkemizin içinde bulunduğu küresel salgından dolayı insanların en temel ihtiyacı olan suya erişimine engel olmamak ve aynı zamanda Temmuz 2020'de de zam yapılmış olmasını da dikkate alarak İSKİ Yönetim Kurulu'nun su bedeli ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeline yüzde 35 oranında zam öngören teklifin Mayis 2021'de görüşülmek üzere iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür" denildi.