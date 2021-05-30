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    "Cinsel terapi" iddiasıyla küçük kızlara eden solcu terörist tutuklandı

    ’da kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarına tehdit ve zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddiasıya gözaltına alınan solcu terörist tutuklandı. Haberin detayları...

    Tecavüzcü solcu terörist Sercan Keskinkılıç tutuklandı

    Adana'da kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan firari şüpheli Sercan Keskinkılıç, 29 Mayıs 2021 günü Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

    SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

    Sabah'ın aktardığına göre, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

    SOLCU TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ

    Sercan Keskinkılıç'ın, 27 Nisan 2014 tarihinde TKP/Kıvılcım terör örgütünün açık alan yapılanması TÖP/D, ÖGD, Kadın Emeği Kolektifi ve Liseli Kıvılcım içerisinde faaliyet gösteren şahısların katılımı ile Adana ilinde düzenlenen piknik etkinliğine katılan şahıslar arasında yer aldığı öğrenildi.

        Tecavüze uğrayan Ebrar Betül Mutlu

        ÜNLÜLERDEN TEPKİ

        Olay taciz edildiği öne sürülen kadının sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaşması üzerine ortaya çıkmış, buna bir çok ünlü de dahil olmak üzere sosyal medyada tepki göstermişti.
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        Haberler Güncel "Cinsel terapi" iddiasıyla küçük kızlara tecavüz eden solcu terörist Sercan Keskinkılıç tutuklandı