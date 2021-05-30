Adana'da kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan firari şüpheli Sercan Keskinkılıç, 29 Mayıs 2021 günü Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Sabah'ın aktardığına göre, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
SOLCU TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ
Sercan Keskinkılıç'ın, 27 Nisan 2014 tarihinde TKP/Kıvılcım terör örgütünün açık alan yapılanması TÖP/D, ÖGD, Kadın Emeği Kolektifi ve Liseli Kıvılcım içerisinde faaliyet gösteren şahısların katılımı ile Adana ilinde düzenlenen piknik etkinliğine katılan şahıslar arasında yer aldığı öğrenildi.