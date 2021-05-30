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    Başkan Erdoğan, 'un sembollerinden olan 'ni de açtı: Karşı çıkanlara mesaj yolladı

    'da yayın yapan FM radyo ve TV kanallarının tek bir kuleden hizmet vermesi amacı ile kurulan  resmen hizmete açıldı. Başkan Erdoğan, kulenin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

    BAŞKAN , önceki gün 'nin açılışının ardından, dün de 'nin kurdelesini kesti:
    AYASOFYA'YI bir yıl önce açtık, Taksim Camii'nin açılışını dün yaptık. Bugün de Çamlıca Kulesi'nin açılışını yapıyoruz. Bitmedi. Şimdi inşallah Haziran ayının sonunda Kanal 'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz.
    RAHATSIZ olanlar var, olacaklar. Varsın olsunlar. İstanbul'umuza kazandırdıkça onların onuru bunlardan şevk alacağı bir İstanbul. Her yönüyle 'u şehrimize kazandırdığımızda coğrafi güzelliği bir kat daha artacaktır.

    KANAL İstanbul'un üzerinden 6 köprü geçecek. 6 köprü Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz.
    Biz tarihe not düşüyoruz.
    HİZMET sağlayacak 'in ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Görüntü kirliliği vardı, biz bu kirliliği ne zaman ortadan kaldıracağız diye gayreti içinde olduk.
    BUNUN üzerinde de ciddi manada durduk. Sonunda hakikaten sadece ülkemizde değil örnek teşkil edecek projeyi hayata geçirmiş olduk.

    DÜNYAYA BURADAN BAKACAKSIN
    Başkan     Erdoğan, "Şu mekanın şanına uygun esere kavuşmasından memnuniyet duyuruyorum" dedi.

    'NIN EN YÜKSEĞİ
    Yapımına     2017'de başlanan Çamlıca Kulesi, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek yapısıdır. Betonarme yapısının yüksekliği 221 metre... Çelik anten yüksekliği 168 metredir... 100 radyo aynı anda yayın yapabiliyor.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, İstanbul'un sembollerinden olan Çamlıca Kulesi'ni de açtı: Karşı çıkanlara mesaj yolladı