BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Taksim Camii'nin açılışının ardından, dün de Çamlıca Kulesi'nin kurdelesini kesti:

AYASOFYA'YI bir yıl önce açtık, Taksim Camii'nin açılışını dün yaptık. Bugün de Çamlıca Kulesi'nin açılışını yapıyoruz. Bitmedi. Şimdi inşallah Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz.

RAHATSIZ olanlar var, olacaklar. Varsın olsunlar. İstanbul'umuza kazandırdıkça onların onuru bunlardan şevk alacağı bir İstanbul. Her yönüyle Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırdığımızda coğrafi güzelliği bir kat daha artacaktır.

KANAL İstanbul'un üzerinden 6 köprü geçecek. 6 köprü Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz.

Biz tarihe not düşüyoruz.

HİZMET sağlayacak Çamlıca Kulemiz'in ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Görüntü kirliliği vardı, biz bu kirliliği ne zaman ortadan kaldıracağız diye gayreti içinde olduk.

BUNUN üzerinde de ciddi manada durduk. Sonunda hakikaten sadece ülkemizde değil örnek teşkil edecek projeyi hayata geçirmiş olduk.

DÜNYAYA BURADAN BAKACAKSIN

Başkan Erdoğan, "Şu mekanın şanına uygun esere kavuşmasından memnuniyet duyuruyorum" dedi.

AVRUPA'NIN EN YÜKSEĞİ

Yapımına 2017'de başlanan Çamlıca Kulesi, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek yapısıdır. Betonarme yapısının yüksekliği 221 metre... Çelik anten yüksekliği 168 metredir... 100 radyo aynı anda yayın yapabiliyor.