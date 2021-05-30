İngiliz bilim adamları, Covid-19’un kökenini araştırdı: Yayınladıkları makale dünyayı sarstı

Pandeminin başladığı tarihten itibaren Coronavirüs ile ilgili sayısız iddia ortaya atıldı. En güçlüsü ise COVİD-19 ismi verilen virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden yayıldığıydı... Bu iddia, hem bilim adamları hem de Dünya Sağlık Örgütü tarafından defalarca yalanlandı. Ancak dün yayınlanan rapor, dünyayı sarstı!