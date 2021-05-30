İngiliz bilim adamları, Covid-19’un kökenini araştırdı: Yayınladıkları makale dünyayı sarstı

Coronavirüs, 2019'un aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Yarasalardan insana bulaştığı açıklandı. Kısa sürede dünyada 169 milyon kişiye bulaştı. 3.56 milyonu aşkın kişinin de ölümüne yol açtı.
Pandeminin başladığı tarihten itibaren Coronavirüs ile ilgili sayısız iddia ortaya atıldı. En güçlüsü ise COVİD-19 ismi verilen virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden yayıldığıydı... Bu iddia, hem bilim adamları hem de Dünya Sağlık Örgütü tarafından defalarca yalanlandı. Ancak dün yayınlanan rapor, dünyayı sarstı!
ST. George's Üniversitesi Onkoloji Profesörü Angus Dalgleish ve Norveçli bilim insanı Dr. Birger Sorensen, hazırladığı 22 sayfalık raporda virüsün ABD ve Çin'in, 'Gain of Function' isimli araştırması ile ortaya çıktığını yazdı. İki bilim adamı, virüsün yarasan insana geçen bir atasının bulunmadığını açıkladı. Virüste, doğada eşi benzeri olmayan izlerin bulunduğu ve bunun ancak laboratuvarda geliştirilebileceğini vurguladı.