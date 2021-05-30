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    İngiliz bilim adamları, Covid-19’un kökenini araştırdı: Yayınladıkları makale dünyayı sarstı

    İngiliz bilim adamları, COVİD-19’un kökenini araştırdı. Yayınladıkları makale dünyayı sarstı: Virüs, ve tarafından laboratuvarda üretildi. Daha bulaşıcı ve öldürücü hale getirildi. ve isimli tıp dergileri bu iddiaları hep görmezden geldi.

    Çin fikirliler

    Coronavirüs, 2019'un aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Yarasalardan insana bulaştığı açıklandı. Kısa sürede dünyada 169 milyon kişiye bulaştı. 3.56 milyonu aşkın kişinin de ölümüne yol açtı.

    Pandeminin başladığı tarihten itibaren Coronavirüs ile ilgili sayısız iddia ortaya atıldı. En güçlüsü ise COVİD-19 ismi verilen virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden yayıldığıydı... Bu iddia, hem bilim adamları hem de Dünya Sağlık Örgütü tarafından defalarca yalanlandı. Ancak dün yayınlanan rapor, dünyayı sarstı!

    ST. George's Üniversitesi Onkoloji Profesörü Angus Dalgleish ve Norveçli bilim insanı Dr. Birger Sorensen, hazırladığı 22 sayfalık raporda virüsün ABD ve Çin'in, 'Gain of Function' isimli araştırması ile ortaya çıktığını yazdı. İki bilim adamı, virüsün yarasan insana geçen bir atasının bulunmadığını açıkladı. Virüste, doğada eşi benzeri olmayan izlerin bulunduğu ve bunun ancak laboratuvarda geliştirilebileceğini vurguladı.

        ETKİNLİĞİ ARTIRILDI
        ABD ile Çin'in ortak yürüttüğü Gain of Function projesinde, Coronavirüs'ün bulaş ve öldürücülüğü artırıldı. İddiaya göre proje, Obama döneminde yasaklandı. Ancak Çinli bilim adamları çalışmaları devam ettirdi.

        6 NOKTAYA MÜDAHALE EDİLDİ
        Prof. Angus Dalgleish ve Dr. Birger Sorensen, bilim adamlarının virüsteki 6 noktaya müdahale ettiğini belirtti. Bu noktalar, tam da virüsün hücrelere yapıştığı tepeciklerdi. Prof. Angus Dalgleish "Müdahale edilen tepecikler, insan hücrelerine bir mıknatıs gibi yapışıyor" dedi.

        İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA
        Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci'den, geçtiğimiz günlerde itiraf gibi bir açıklama geldi. Yarasa Coronavirüslerinin incelenmesi için Çin'deki laboratuvarlara 600 bin dolar verdiklerini kabul etti. "Covid-19 laboratuvardan sızmış olabilir" dedi.
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        Haberler Güncel İngiliz bilim adamları, Covid-19’un kökenini araştırdı: Yayınladıkları makale dünyayı sarstı