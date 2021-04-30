SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul için tarih verdi: Temeli Başkan Erdoğan atacak

Bazı bankaların Kanal İstanbul Projesi'ni finanse etmek istemediğine yönelik haberlerin dedikodudan ibaret olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Dünyadaki finans kuruluşlarıyla görüşüyoruz. Finansmanla ilgili herhangi bir sorun yok. Hollanda, Belçika, Çin, Rusya hepsi ilgileniyor. Ancak biz, bu işi yerli müteahhit ve yüklenicilerle yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin kamu-özel iş birliği projelerini dünyada en doğru şekilde kullanan ülkelerden birisi olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu, 8 milyar dolarlık bir proje. Buranın yıllık 2,5 milyar liralık bir tasarrufu var. Hem yolu kısaltıyorsunuz hem yakıttan tasarruf ediyorsunuz." dedi.

Karaismailoğlu, bu modelde yıl içerisinde Çukurova Havalimanı, Aydın-Denizli Otoyolu ve Başakşehir'den Hadımköy'e giden 45 kilometrelik bir yolun ihalelerini gerçekleştirerek yapım imalatlarına başladıklarını dile getirdi.

"2020'DE 2 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE GARANTİ ÖDEMESİ YAPMIŞIZ. KÜLLİYEN YALAN"

Yap-işlet-devret modelinde en başarılı projelerden birinin İstanbul Havalimanı olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Daha 1 yılı doldurmadan garanti edilen bütün rakamları sağladık hatta yükleniciden ücret almaya başladık. Yüklenici, devlete kira veriyor ve garantinin üzerine çıkınca yine devlete para ödüyor. Muhalif kesim, yanlış bilgilerle vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışıyor. Güya biz, 2020 yılında 2 milyar liranın üzerinde garanti ödemesi yapmışız. Külliyen yalan. Bunu kasıtlı yapıyorlar diye düşünüyorum. 2020'de 1 kuruş dahi garantiye esas alınacak para ödemedik. Yeni tip koronavirüs salgınına rağmen İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en çok yolcu taşıyan ve yolcu inen havalimanı seçildi."