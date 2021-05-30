Türkiye, son yıllarda savunma sanayinde büyük adımlar attı. Milli savaş gemimiz, tankımız, füzemiz, SİHA, İHA ve drone'larımızla dünyaya kafa tutmaya başladı. Bu gelişme, dikkatlerden kaçmadı. BM Güvenlik Konseyi'nin, Libya Uzmanlar Paneli'nin Mart 2021'de yayınlanan raporu, New Scientist dergisi tarafından ele geçirilip yayınlandı. Raporda, Hafter güçlerinin Kargu-2'lerle dize getirildiği vurgulandı.

Raporda, "Ölümcül otonom silah sistemleri, operatör ve mühimmat arasında veri bağlantısına ihtiyaç duymadan hedeflere saldırmak üzere programlandı. Gerçek bir 'ateş et, unut ve bul yeteneği" ifadeleri yer aldı. Türk drone'larının tarihte görülmemiş bir yeteneğe sahip olduğu aktarıldı.

KENDİNİ İMHA EDEBİLİYOR

STM Kargu: İlk uçuşunu 2017'de gerçekleştirdi.

SİSTEM, döner kanatlı saldırı drone ve yer kontrol ünitesinden oluşmaktadır.



SABİT veya mobil hedeflere hızlı ve etkili bir şekilde kullanılıyor.

YÜZ tanıma sistemi sayesinde belirlenen hedefe yönelebiliyor.

ÇOK sayıda olması nedeniyle sayıda hedefi çok hızlı bir şekilde yok edebiliyor.

GÜNDÜZ ve gece operasyonlarında kullanılıyor.

Uzunluk: 60 cm Kanat açıklığı: 60 cm

Boş ağırlık: 7,060 g Azami hız: 72 km/s

Azami yükseklik sınırı: 500 m Operasyonel irtifa: 2,800 m



Dayanıklılık: 30 dakika Menzil: 5 km

Silah: Farklı mühimmat seçenekleri var. At unut: 35 km.

Aviyonikler: 10x optik zoumlu kamera sistemi var.