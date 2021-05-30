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    yapımı drone’lar destan yazıyor: SİHA, İHA ve drone'larımızla dünyaya kafa tutmaya başladı

    iye, son yıllarda savunma sanayinde büyük adımlar attı. Milli savaş gemimiz, tankımız, füzemiz, SİHA, İHA ve drone'larımızla dünyaya kafa tutmaya başladı. Bu gelişme, dikkatlerden kaçmadı. 'nin, 'nin Mart 2021'de yayınlanan raporu, dergisi tarafından ele geçirilip yayınlandı. Raporda, Hafter güçlerinin Kargu-2'lerle dize getirildiği vurgulandı.

    Selam drone

    Türkiye, son yıllarda savunma sanayinde büyük adımlar attı. Milli savaş gemimiz, tankımız, füzemiz, SİHA, İHA ve drone'larımızla dünyaya kafa tutmaya başladı. Bu gelişme, dikkatlerden kaçmadı. 'nin, 'nin Mart 2021'de yayınlanan raporu, dergisi tarafından ele geçirilip yayınlandı. Raporda, Hafter güçlerinin Kargu-2'lerle dize getirildiği vurgulandı.

    Raporda, "Ölümcül otonom silah sistemleri, operatör ve mühimmat arasında veri bağlantısına ihtiyaç duymadan hedeflere saldırmak üzere programlandı. Gerçek bir 'ateş et, unut ve bul yeteneği" ifadeleri yer aldı. drone'larının tarihte görülmemiş bir yeteneğe sahip olduğu aktarıldı.

    KENDİNİ İMHA EDEBİLİYOR
    : İlk uçuşunu 2017'de gerçekleştirdi.
    SİSTEM, döner kanatlı saldırı drone ve yer kontrol ünitesinden oluşmaktadır.


    SABİT veya mobil hedeflere hızlı ve etkili bir şekilde kullanılıyor.
    YÜZ tanıma sistemi sayesinde belirlenen hedefe yönelebiliyor.
    ÇOK sayıda olması nedeniyle sayıda hedefi çok hızlı bir şekilde yok edebiliyor.
    DÜZ ve gece operasyonlarında kullanılıyor.

    Uzunluk: 60 cm Kanat açıklığı: 60 cm
    Boş ağırlık: 7,060 g Azami hız: 72 km/s
    Azami yükseklik sınırı: 500 m Operasyonel irtifa: 2,800 m


    Dayanıklılık: 30 dakika Menzil: 5 km
    Silah: Farklı mühimmat seçenekleri var. At unut: 35 km.
    ikler: 10x optik zoumlu kamera sistemi var.

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    Haberler Güncel Türk yapımı drone’lar destan yazıyor: SİHA, İHA ve drone'larımızla dünyaya kafa tutmaya başladı