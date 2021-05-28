ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu sınava katılacak adayların 28 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlaması gerektiği belirtildi. Bu noktada, 2021 KPSS sınav başvuru ücreti de ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzla birlikte netliğe kavuşmuş oldu. KPSS sınavının başvuruları her yıl olduğu gibi AİS ekranı üzerinden sınav ücretini yatırarak gerçekleştirecek. Peki, 2021 KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılacak? İşte konu hakkında detaylar!