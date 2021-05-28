ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu sınava katılacak adayların 28 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlaması gerektiği belirtildi. Bu noktada, 2021 KPSS sınav başvuru ücreti de ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzla birlikte netliğe kavuşmuş oldu. KPSS sınavının başvuruları her yıl olduğu gibi AİS ekranı üzerinden sınav ücretini yatırarak gerçekleştirecek. Peki, 2021 KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılacak? İşte konu hakkında detaylar!
2021 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 07- 08 Ağustos 2021 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS başvuruları alınmaya başlandı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.