Spor salonları ne zaman açılıyor? 1 Haziran spor salonları açılıyor mu?

1 Haziran spor salonları açılıyor mu? Spor salonları ne zaman açılıyor? Spor salonlarının açılıp açılmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok mekan kapatılmıştı. Spor salonları da kapatılmış yerlerden birisi olmuştu. Peki spor salonları ne zaman açılıyor? İşte merak edilen bilgiler!