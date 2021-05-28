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    • 28.05.2021 13:13
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    • 28.05.2021 13:13
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    ? ? Spor salonlarının ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor ve fitness salonlarına gitmek isteyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında spor salonlarının kapatılmasına karar verilmişti.

    takvim.com.tr
    Spor salonları ne zaman açılıyor? 1 Haziran spor salonları açılıyor mu?

    1 Haziran spor salonları açılıyor mu? Spor salonları ne zaman açılıyor? Spor salonlarının açılıp açılmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok mekan kapatılmıştı. Spor salonları da kapatılmış yerlerden birisi olmuştu. Peki spor salonları ne zaman açılıyor? İşte merak edilen bilgiler!

    SPOR SALONLARI AÇILDI MI?

    17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

    - Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

    - Sinema salonları,

    - Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

    - Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

    - Hamam, sauna ve masaj salonları,

    - Lunaparklar ve tematik parklar.
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