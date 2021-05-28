Wendy Sherman, "Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ile ilişkisinin tek amacı DEAŞ'ı yenmek" dedi. Suriye'deki son seçimi ve önümüzdeki dönem beklentileri anlattı. "Göstermelik seçim olmuyor. Şunu ifade ettik, bu konuda Rusların diyaloga girme niyeti olmadı. Demokratik seçimler için ama böyle olması Suriye halkının yararına" diye konuştu.

"YATIRIM İÇİN İŞ İNSANLARI ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK ARIYOR"

Ekonomik ilişkilere de değindi Sherman ve Washington'dan Türkiye'ye bakışı anlattı. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı. "Herkes büyük bir potansiyelden bahsediyor işbirliği için ama iş insanları öngörülebilirlik arıyorlar. Bu tarz endişeler var bizim aklımızda" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN ÇIKMANIZ ÜZÜNTÜ VERİCİ"