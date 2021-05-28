Resmi ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Sherman, beraberindeki heyetle Anıtkabir'e geldi, Atatürk'ün mozolesini ziyaret edip Anıtkabir özel defterini imzaladı.
MUSTAFA KEMAL'E HAYRAN
Sherman, deftere şunları yazdı:
"Amerikan halkının bir temsilcisi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin atası Mustafa Kemal Atatürk'e derin saygı ve hayranlıkla, Türk milletine ve onun büyük önderine saygılarımı sunmaktan onur duyuyorum."
SHERMAN: TÜRKİYE İLE YAKIN ÇALIŞIYORUZ
Washington'dan Ankara'ya Biden yönetiminin ilk üst düzey ziyareti gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Ankara'ya geldi. Sherman temasları sonrası CNN Türk'e konuştu. Sherman 14 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Biden görüşmesine değindi. Sherman, "Bu zirvenin pozitif yönleri vurgulamak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başkan endişeleri dile getirecek. İnsan hakları ve demokrasi konusunda özellikle Türkiye'nin nasıl bir yola gittiği konusundaki endişeleri dile getirecek. Türkiye stratejik bir müttefik ve dünyaca tanınan bir güç. Çok yakından çalışıyoruz. Türkiye ile Afganistan-Libya konularında herkesin küresel kurallara uyması için de birlikte çalışıyoruz, küresel dünya düzeni için de" dedi.
"YAPTIRIMIN KALKMASI İÇİN ALTERNATİF SUNDUK"
"Türkiye'ye uygulanan S-400 yaptırımları için alternatifler sunduk, karar Türkiye'nin" diyen Amerikan Bakan Yardımcısı, şunları kaydetti: