CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

Cumhur İttifakının varlığıyla milletimize sahip çıkacağız. Yerli ve yabancı ahmaklara izin vermeyeceğiz. MYK, MDK asil ve yedek üyelerimizde ilk toplantımızı yapmış olduk. Kurultayımıza katılan, aziz dava arkadaşlarıma ve bütün teşkilatlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. MYK ve MDK üyeliklerine seçilen, başkanlık divanımızda görev alan dava arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

Çanakkale ile başarılamayan ancak Sevr için yapılmak istenen Türk milleti için yok oluştur. Bugün karşımıza yeniden çıkanlar dün İzmir'den denize dökülenlerdir. Zillete asla katlanamayız, milli bekamızın yağmalanmasına asla katlanamayız. İstiklal Marşımızın susmasını, ezanımızın kesilmesini, bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasını sineye çekemeyiz, bilinsin ki çekmeyeceğiz.

UYGUR TÜRKLERİ AÇIKLAMASI

Türk milleti bu coğrafyanın kınına sığmayan kılıcıdır. Özellikle hiç kimse bize Türklük konusunda bir şey söyleyemez. İkazen hatırlatma yapamaz. Uygur Türklerinin hüznü yüreğimizdedir. Lütfen dikkat buyrunuz, Türk milleti ile gönül bağı kopmuş kim varsa bize Uygur Türkleri konusunda ileri geri konuşuyor. Haininden hayasınıza kadar hepsi ağız birliği etmişcesine bilirkişilik taslıyor. Be ey gafiller Türklük sizin ne ara meseleniz oldu? Limassol'deki faşistlerle sizin aranızda ne fark vardır? Niyet sahiplerinin derdi başkadır. Herkes haddini bilsin. CHP böyle demiş, İP şöyle demiş, bizim için sadece gürültü kirliliğidir.

Türkmeneli Türktür, Türk'ün ta kendisidir. Türk'ün mezhepsel ayrımı değil, tarihi kimliği, her şeyin önünde ve üstündedir. Bu uğurda samimi mücadele veren Türkmen kardeşlerimizin yanında olan Sayın Erşat Salihi'ye teşekkür ediyor, çalışmalarını hiçbir zaman unutmayacağımızı söylemek istiyorum.

Andımız'ı istismar edenler, bu sevdadan ilelebet mahrum olan kimliksizlerdir. Mazide yaptıkları hem kefilimiz hem de umudumuzdur.