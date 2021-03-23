Türkiye, aile kurumunun kurumunu zedeleyen İstanbul Sözleşmesi'nden geçtiğimiz günlerde çıktı. Bu karara tepki gösterenlerden en ilginci ise şüphesiz Fenerbahçe. Ali Koç'un başkanlığını yaptığı sarı-lacivertli kulüp adeta bir siyasi parti gibi davranarak karşı açıklama yaptı.
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Fenerbahçe'nin bu kararına "Gaylerden, lezbiyenlerden Fenerbahçe'ye ne?" başlıklı yazısıyla tepki gösterdi. Karahasanoğlu yazısında şunları yazdı:
"FENERBAHÇE'YE NE OLDU, ANLAYAMADIM"
İstanbul Sözleşmesi ile ilgili fesih kararı, Mor Çatı'yı morarttı da.. Gayleri, lezbiyenleri, homoseksüelleri morarttı da.. Ali Koç'un başkanlığındaki Fenerbahçe'ye ne oldu, anlayamadım.
İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden, size ne, Ali Koç? Size ne, Fenerbahçe Yönetim Kurulu? Hani bir araştırma yapılacak olsa.. Kadın cinayetlerine imza atanların spor klüpleri ile ilişkileri incelenecek olsa. Katillerin hemen hepsinin, bir takımı tuttuğu ortaya çıkacaktır..
"TRİBÜNDE KADIN MERKEZLİ KÜFÜRLERİ ENGELLEMEK İÇİN ÇABA SARFETMİYORLAR"
O halde.. Taraftarlarınızı eğitin.. FB'si ile, GS'si ile, BJK'sı ile, TS'si ile.. Eğitin taraftarlarınızı ki, kadın cinayetlerine imza atmasınlar.. "Yok, biz taraftarlarımızı eğitemeyiz. Buna ayıracak vaktimiz yok" diyorlar..
Tribünlerde kadın merkezli küfürleri engellemek için hiçbir çaba sarfetmiyorlar.. Sonra İstanbul Sözleşmesi feshedilince.. Hemen kafayı çıkarıp, itiraz ediyorlar..
Hodri meydan.. Kadına karşı şiddete karşı iseniz.. Bunda samimi iseniz.. Fenerbahçe'nin şahsında, tüm spor klüpleri olarak, tribünlerde küfürü yasaklayın da göreyim sizleri..
"Görmedim, duymadım, bilmiyorum" diyerek, kafanızı kuma gömerek, gerçekleri yok edemezsiniz.. Kadına karşı şiddeti önleme ile ilgili kanun yürürlükte iken..
Gayliği, lezbiyenliği, homoseksüelliği meşrulaştırma amaçlı İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini, sanki kadına karşı şiddet serbest bırakılmış gibi yorumlarsanız..
Sorarlar adama: "Gaylerden, lezbiyenlerden, homoseksüellerden beklentiniz nedir?" Daha bir hafta önce, Ali Koç, Külliye'de idi.. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ağırlandı.. Ford ile Koç ortaklığında gerçekleştirilecek yatırımın tanıtımı yapıldı.. Erdoğan'ın Koç'a karşı sergilediği sıcak ev sahipliğine bakın.
Bir de.. Daha düne kadar FETÖ'nün ele geçirmek için sızmaya çalıştığı Fenerbahçe'nin sergilediği, boyundan büyük işlere yönelik açıklamasına bakın.. Ne imiş? "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili aldığı kararın gözden geçirilmesini talep ediyoruz" imiş..
"EN BAŞTA SPOR KULÜPLERİ KARŞI ÇIKMASI GEREKİR"
Hani, herkes her şey ister de.. Bir de istediğiniz şeyle ilginizi söyleseniz.. Futbol ile.. Basketbol ile.. Voleybol ile.. Daha başka hangi alanlarda faaliyetiniz var ise.. Söyler misiniz, İstanbul Sözleşmesi ile ilginiz nedir? Aslına bakarsanız, İstanbul Sözleşmesi'ne en başta, spor klüpleri karşı çıkması gerekir..