Türkiye, aile kurumunun kurumunu zedeleyen İstanbul Sözleşmesi'nden geçtiğimiz günlerde çıktı. Bu karara tepki gösterenlerden en ilginci ise şüphesiz Fenerbahçe. Ali Koç'un başkanlığını yaptığı sarı-lacivertli kulüp adeta bir siyasi parti gibi davranarak karşı açıklama yaptı.

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Fenerbahçe'nin bu kararına "Gaylerden, lezbiyenlerden Fenerbahçe'ye ne?" başlıklı yazısıyla tepki gösterdi. Karahasanoğlu yazısında şunları yazdı:

"FENERBAHÇE'YE NE OLDU, ANLAYAMADIM"

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili fesih kararı, Mor Çatı'yı morarttı da.. Gayleri, lezbiyenleri, homoseksüelleri morarttı da.. Ali Koç'un başkanlığındaki Fenerbahçe'ye ne oldu, anlayamadım.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden, size ne, Ali Koç? Size ne, Fenerbahçe Yönetim Kurulu? Hani bir araştırma yapılacak olsa.. Kadın cinayetlerine imza atanların spor klüpleri ile ilişkileri incelenecek olsa. Katillerin hemen hepsinin, bir takımı tuttuğu ortaya çıkacaktır..