Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.04.2021 16:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.04.2021 16:43
    ABONE OL

    Sapkın eşcinsel lobi LGBT'den İP Başkanı 'e teşekkür ziyareti

    Başkanı , nden çekilme kararının iptali için 'a başvurdu. Dünya çapında eşcinselliği yayma görevi üstlenen LGBT örgütü üyeleri ise İP Başkanı Meral Akşener'e teşekkür ziyaretinde bulunarak "Bize cesaretle güç veriyorsunuz" dedi.

    Sapkın LGBT'den Akşener'e teşekkür ziyareti
    Başkanı , Başkan Erdoğan'ın 'nden çekilme kararının iptali için 'a başvurdu.

    LGBT'DEN AKŞENER'E TEŞEKKÜR ZİYARETİ
    Sapkın LGBT dernekleri Akşener'in bu kararı üzerine İYİ Parti'yi ziyaret etti.


    Ziyarete ilişkin ayrıntıları A Haber ekibinden Ece Altuğ şu sözlerle aktardı:

    Geçtiğimiz dakikalarda bir grup LGBT üyesi hemen arkamızdaki 'ndeydi. Bir basın açıklaması yaptılar. Aslında tüm LGBT üyelerinin adına burada olduklarını ifade ettiler. Meral Akşener'e bir teşekkür ziyareti yaptıklarını ifade ettiler.



    Neden gerçekleşti bu ziyaret? Hatırlanacaktır; Akşener İstanbul Sözleşmesi kararının iptal edilmesi için Danıştay'a başvurmuştu ve "İstanbul Sözleşmesi hala geçerlidir" demişti. Bunun ardından bu ziyaret gerçekleşti. Yaptıkları basın açıklamasında "Bizlerin kararlığına cesaretle güç veren İP ailesine, başta Meral Akşener olmak üzere ülkemizdeki LGBT topluluğuna sahip çıkan tüm demokrasi güçlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandılar. LGBT üyeleri, "Bizlere desteğini esirgemeyen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını Danıştay'a götüren Sn. Akşener'e şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sapkın eşcinsel lobi LGBT'den İP Başkanı Meral Akşener'e teşekkür ziyareti