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    • 28.05.2021 19:29
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    'da Dr. Ertan İskender'i bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı!

    Son dakika haberleri... Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Ertan İskender, bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bayram N. isimli saldırgan tutuklandı.

    Doktoru yaralayan saldırgan tutuklandı!

    Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Ertan İskender, bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı.

    Bıçaklı saldırgan Bayram N. ise hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan B.N, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

    Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan şüpheli, tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

    Asistan hekim Ertan İskender, dün hastası B.N'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanmış ve ameliyata alınmış, B.N, gözaltına alınmıştı.

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    Haberler Güncel Ankara'da Dr. Ertan İskender'i bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı!