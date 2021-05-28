Türkiye’ye dolar üzerinden yeni operasyon mu? Uluslararası basının hedefinde yine Türk ekonomisi var!



Gerek muhalefetin "erken seçim" çağrısı, gerek dış basının manipülasyonları, gerekse Türkiye'yi hedef alan organize saldırılarla ekonomide negatif bir etki yaratılmaya çalışılıyor.







DOLARIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİLER

Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar 8.5995 liralık yeni tarihi yüksek düzeyini gördü.





EKONOMİYE YENİ OPERASYON MU?

Peki doların fitilini kim neden ateşliyor? Uluslararası basın neden yine Türkiye aleyhi haberlere başladı? Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi hangi senaryolar sahneleniyor? Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican, gelişmeleri A haber canlı yayınında değerlendirdi.