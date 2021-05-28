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    • Ekonomi
    • 28.05.2021 17:34
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    • 28.05.2021 17:43
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    Türkiye’ye dolar üzerinden yeni operasyon mu? Uluslararası basının hedefinde yine Türk ekonomisi var!

    Türkiye’ye son dönemde yapılan organize saldırıların da etkisiyle dolar 8.5995 liralık yeni tarihi yüksek düzeyini gördü. Peki doların fitilini kim neden ateşliyor? Uluslararası basın neden yine Türkiye aleyhine haberlere başladı? Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi hangi senaryolar sahneleniyor? Öğretim Üyesi Doç. Dr. , gelişmeleri canlı yayınında değerlendirdi.


    Gerek muhalefetin "erken seçim" çağrısı, gerek dış basının manipülasyonları, gerekse Türkiye'yi hedef alan organize saldırılarla ekonomide negatif bir etki yaratılmaya çalışılıyor.



    DOLARIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİLER
    'nın () yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar 8.5995 liralık yeni tarihi yüksek düzeyini gördü.

    EKONOMİYE YENİ OPERASYON MU?
    Peki doların fitilini kim neden ateşliyor? Uluslararası basın neden yine Türkiye aleyhi haberlere başladı? Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi hangi senaryolar sahneleniyor? Öğretim Üyesi Doç. Dr. , gelişmeleri canlı yayınında değerlendirdi.

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    Haberler Ekonomi Türkiye’ye dolar üzerinden yeni operasyon mu? Uluslararası basının hedefinde yine Türk ekonomisi var!