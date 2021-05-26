Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan; sosyal paylaşım sitesi Twitter'da alay konusu oldu.
ÜÇ GÜNDE GÖRÜŞ DEĞİŞTİRDİ
Sabah'ın aktardığına göre, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in algı operasyonuna destek veren Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan üç gün sonra görüş değiştirdi.
ARIBOĞAN: BİR İPAD, BİR TRİPOD NEYMİŞ HAKİKATEN
Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, 23 Mayıs saat:13.25'de paylaşımda bulundu ve organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına destek verdi.
Arıboğan; "Bir ipad, bir tripod neymiş hakikaten. Türkiye her mecrada aynı şeyi konuşuyor. Millet ayakta; devlet ise sessiz. Bütün dünyada uyuşturucu trafiği takip sistemlerinin gözü de bize döndü. Narko-devlet ilan edilmek üzereyiz. Küresel mafya ekosisteminin merkezine oturduk maalesef" iddiasında bulundu.
"LAĞIMA BULAŞMAYIN, PAYLAŞMAYIN; ORADAN UZAKLAŞIN"
Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, 26 Mayıs 2021 saat:18.57'de organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'i eleştirdi.
Arıboğan; "Pis dedikodulara, ahlaksızlığa, iğrençliğe itibar edenler onun parçası olurlar. Kirlenmek başka şey, lağımlaşmak başka bir şey. Lağıma bulaşmayın, paylaşmayın; oradan uzaklaşın" dedi.
ARVAS: KİRLENMEDİNİZ LAĞIMLAŞTINIZ