AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, "3 gün önce bir müptezelin söylemi üzerinden 'küresel mafya ekosistemi' diye uydurma bir kavramla devlete saldır, bugün de kalk 'pis dedikodulara, ahlaksızlığa, iğrençliğe itibar edenler' diye günah çıkart. Hanımefendi tam da sizin belirttiğiniz gibi: Kirlenmediniz, lağımlaştınız." diyerek Arıboğan'a tepki gösterdi.

AYVALI: KEŞKE BU KİRLİ OYUN SAHNELENİRKEN ALET OLMASAYDI