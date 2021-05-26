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    'i kullanan Prof. Dr. geri adım atınca, ’da alay konusu oldu

    elebaşı 'in algı operasyonuna destek veren Prof. Dr. üç gün sonra görüş değiştirdi. Haberin detayları...

    Deniz Ülke Arıboğan'dan Sedat Peker çarkı

    Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan; sosyal paylaşım sitesi Twitter'da alay konusu oldu.

    ÜÇ GÜNDE GÖRÜŞ DEĞİŞTİRDİ

    Sabah'ın aktardığına göre, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in algı operasyonuna destek veren Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan üç gün sonra görüş değiştirdi.

    ARIBOĞAN: BİR İPAD, BİR TRİPOD NEYMİŞ HAKİKATEN

    Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, 23 Mayıs saat:13.25'de paylaşımda bulundu ve organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına destek verdi.
    Arıboğan; "Bir ipad, bir tripod neymiş hakikaten. Türkiye her mecrada aynı şeyi konuşuyor. Millet ayakta; devlet ise sessiz. Bütün dünyada uyuşturucu trafiği takip sistemlerinin gözü de bize döndü. Narko-devlet ilan edilmek üzereyiz. Küresel mafya ekosisteminin merkezine oturduk maalesef" iddiasında bulundu.

    "LAĞIMA BULAŞMAYIN, PAYLAŞMAYIN; ORADAN UZAKLAŞIN"

    Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, 26 Mayıs 2021 saat:18.57'de organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'i eleştirdi.

    Arıboğan; "Pis dedikodulara, ahlaksızlığa, iğrençliğe itibar edenler onun parçası olurlar. Kirlenmek başka şey, lağımlaşmak başka bir şey. Lağıma bulaşmayın, paylaşmayın; oradan uzaklaşın" dedi.

    ARVAS: KİRLENMEDİNİZ LAĞIMLAŞTINIZ

        AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, "3 gün önce bir müptezelin söylemi üzerinden 'küresel mafya ekosistemi' diye uydurma bir kavramla devlete saldır, bugün de kalk 'pis dedikodulara, ahlaksızlığa, iğrençliğe itibar edenler' diye günah çıkart. Hanımefendi tam da sizin belirttiğiniz gibi: Kirlenmediniz, lağımlaştınız." diyerek Arıboğan'a tepki gösterdi.

        AYVALI: KEŞKE BU KİRLİ OYUN SAHNELENİRKEN ALET OLMASAYDI

        AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı'ysa "'Narko devlet, küresel mafya ekosisteminin merkezi olduk' iddialarından bu söyleme gelmesi güzel. Keşke bu kirli oyun sahnelenirken alet olmasaydı. 'Bilim' konjonktüre göre tavır alır oldu bugünlerde." dedi.

        ÖZÇELİK: HİÇBİR ŞEY DEMEK DEĞİLMİŞ HAKİKATEN DEĞİL Mİ?

        AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Pırıl Özçelik, "Bir iPad bir tripod hiçbir şey demek değilmiş hakikaten değil mi?" diye bir eleştiride bulundu.

            Zeki Bahçe, "3 gün önce bu twiti atan mı diyor? Ahlaksızlığa, iğrençliğe itibar edenler onun parçası olur diye." dedi.

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            Haberler Güncel Sedat Peker'i kullanan Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan geri adım atınca, Twitter’da alay konusu oldu