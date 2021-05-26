AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri A Haber'de yayınlanan 'Memleket Meselesi' programına konuk oldu.
Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Cevheri, "Sadece bugün değil, her zaman hedef Türkiye'ydi" dedi.
İşte AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin açıklamarından satır başları;
"Sadece bugün değil, her zaman hedef Türkiye'ydi. Baktığımızda 1923'ten 1950'ye kadar tek parti dönemi vardır. Vatandaşın iradesi dikkate alınmamıştır. Ne zaman ki 1950'de 'Yeter söz milletindir' denilmiştir. O tarihte vatandaşımız gerçekten gerçekten vatandaş olma bilincine erişmiş ve Türkiye'nin önü açılmıştır. Türkiye 10 yıl içerisinde gayri safi milli hasılası yüzde bin 44 oranında artmıştır. Ciddi manada bir kalkınma hamlesi gelişmiştir. O zaman bu Türkiye'nin önünün kesilmesi gerekiyordu ve rahmetli Menderes üzerinden ciddi bir algı operasyonu başlatıldı.
Vatandaşı gerçek manada bu milletin efendisi haline getiren rahmetli Menderes, idama götürüldü. Aynı senaryo 12 Mart 1971 muhtırasında; Adalet Partisi tek başına iktidara gelmişti. Ve Türkiye ciddi anlamda bir sanayileşme hamlesi yapmıştı. Muhtıra ile o dönemin başbakanı Süleyman Demirel istifa etmek zorunda bırakılmıştı. 71 ile 80 arasındaki döneme baktığımızda koalisyonlar ve ciddi bir terör dönemi vardır. Öyle bir terör estirdiler ki vatandaş artık 'Asker gelsin, el koysun.' noktasına getirdiler.
"AK PARTİ, VATANDAŞIN HÜR İRADESİYLE İKTİDARA GELDİ"
12 Eylül darbesi yapıldı. Birçok problem o gün yapılan anayasanın temelinde yatmaktadır.1983 yılında Turgut Özal tek başına iktidara geldi. Türkiye her alanda ciddi bir atılım yaptı. Yine o dönemde de Türkiye'nin önünün kesilmesi gerekiyordu; rahmetli Özal bir şekilde iktidardan uzaklaştırıldı. En son 28 Şubat Post-Modern darbesi. O dönemin yönetimlerine baktığımızda, Türkiye'de yaklaşık 21-22 banka iflas etmiş, kasalar boşaltılmıştı. Neticede o dönemde de vatandaşın hür iradesiyle 2002'de AK Parti iktidara geldi."