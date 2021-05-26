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    • 27.05.2021 00:36
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    ? Türk Dil Kurumu TDK’ya göre ?

    Gün içerisinde ? Sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Basılı ve dijital mecralarda kullanılacak kelimelerin hem anlam hem de yazılış bakımında iyice incelenerek tercih edilmesi son derece önemlidir. Kelimelerin doğru yazılması bilgi kirliliğinin önüne geçer ve ’da araştırılan kelimelerden biridir. Peki Türk Dil Kurumu TDK’ya göre ?

    takvim.com.tr
    Kuş lokumu nasıl yazılır?

    Kuş lokumu nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK'ya göre kuş lokumu birleşik mi ayrı mı yazılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkçe'de yanyana gelen iki kelimenin ayrı mı yoksa birleşik olarak mı yazılması gerektiği merak konusu oluyor ve TDK sözlüğü sıklıkla ziyaret ediliyor. Peki severek yenen lezzet kuş lokumunun doğru yazımı nasıl olmalıdır?

    KUŞLOKUMU NASIL YAZILIR?

    kuşlokumu bitişik yazılır
    a. (ku'şlokumu) Yumurta, un ve şekerle yapılan bir tür kurabiye.

    Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler

    Yazım Kuralları

    Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşan ifadeler yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik kelime olurlar. Birleşik kelimeler belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı olarak yazılır.

    Birleşik kelimeler aşağıdaki durumlarda bitişik yazılırlar:

    1. Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır: birbiri (< biri biri), kaynana (< kayın ana), kaynata (< kayın ata), nasıl (< ne asıl), niçin (< ne için), pazartesi (< pazar ertesi), sütlaç (< sütlü aş) vb.

    2. Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır: emretmek, menolunmak, cemetmek, kaybolmak; darbetmek, dercetmek, hamdetmek; affetmek, hissetmek, reddetmek vb.

    3. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır.

        a. Bitki adları: aslanağzı, civanperçemi, keçiboynuzu, kuşburnu, turnagagası, açıkağız, akkuyruk (çay), alabaş, altınbaş (kavun), altıparmak (palamut), beşbıyık (muşmula), çobançantası, karnıkara (börülce), katırtırnağı, kuşyemi, şeytanarabası, yılanyastığı, akşamsefası, camgüzeli, çadıruşağı, ayşekadın (fasulye), hafızali (üzüm), havvaanaeli, meryemanaeldiveni vb.

        b. Hayvan adları: danaburnu (böcek), akbaş (kuş), alabacak (at), bağrıkara (kuş), beşparmak (deniz hayvanı), çakırkanat (ördek), kababurun (balık), kamçıkuyruk (koyun), kamışkulak (at), karagöz (balık), karafatma (böcek), kızılkanat (balık), sarıkuyruk (balık), yeşilbaş (ördek), sazkayası (balık), sırtıkara (balık), şeytaniğnesi, yalıçapkını (kuş), bozbakkal (kuş), bozyürük (yılan), karadul (örümcek) vb.

        c. Hastalık adları: itdirseği (arpacık), delibaş, karabaş, karabacak vb.

        ç. Alet ve eşya adları: balıkgözü (halka), deveboynu (boru), domuztırnağı (kanca), horozayağı (burgu), kargaburnu (alet), kedigözü (lamba), leylekgagası (alet), sıçankuyruğu (törpü), gagaburun (gemi), kancabaş (kayık), adayavrusu (tekne) vb.

        d. Biçim, tarz, tür, motif vb. adlar: ayıbacağı (yelken biçimi), balıksırtı (desen), civankaşı (nakış), eşeksırtı (çatı biçimi), kazkanadı (oyun), kırlangıçkuyruğu (işaret), koçboynuzu (desen), köpekkuyruğu (yağlı güreş), sıçandişi (dikiş), balgümeci (dikiş), beşikörtüsü (çatı biçimi), turnageçidi (fırtına) vb.

        e. Yiyecek adları: hanımgöbeği (tatlı), kadınbudu (köfte), kedidili (bisküvi), dilberdudağı (tatlı), tavukgöğsü (tatlı), vezirparmağı (tatlı), bülbülyuvası (tatlı), kuşlokumu (kurabiye), alinazik (kebap) vb.
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        Haberler Güncel Kuş lokumu nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK’ya göre kuş lokumu birleşik mi ayrı mı yazılır?