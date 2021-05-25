Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu'nun yazısından konuya ilişkin kısım şu şekilde:



BİDEN KİMLERİ KASTETMİŞ, ANLADIK MI?

Biden'ın 16 Aralık 2019'da bir televizyon kanalında Türkiye hakkında yaptığı açıklamayı hatırlıyorsunuz, değil mi?



"Muhalefetin içindeki geçmişte bağımız olan unsurlarla doğrudan iletişime girip Erdoğan'ı devirmeleri için cesaretlendirmeliyiz."



Sonra sözünü düzeltmek ister gibi; "Darbeyle değil, darbeyle değil, seçimle..." demişti.Sanırım, ABD Başkanı'nın konuşmasında bahsettiği "unsurlar"ın kimler olduğu şu günlerde ortaya çıkmaya başladı.Biden geldiğinden beri uyuyan FETÖ hücreleri birer birer uyandırılıyor.Sadece sosyal medyaya odaklanmayın sakın...Hemen yanı başınızda birden "uyandırılan" militanları da göreceksiniz.

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