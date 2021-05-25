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    • 25.05.2021 10:40
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    Başkanı 'ın "Erdoğan'ı devirmeleri için destek vereceğiz" dediği unsurlar kimler?

    , 16 Aralık 2019'da bir televizyon kanalında Türkiye hakkında açıklama yapmış ve "Muhalefetin içindeki geçmişte bağımız olan unsurlarla doğrudan iletişime girip Erdoğan'ı devirmeleri için cesaretlendirmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı. 'ın Başkanı seçilmesinin ardından Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan saldırılarda artış yaşandı. Sabah Gazetesi yazarı , konuya ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

    Biden'ın kastettiği unsurlar belli oldu

    Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu'nun yazısından konuya ilişkin kısım şu şekilde:

    BİDEN KİMLERİ KASTETMİŞ, ANLADIK MI?
    'ın 16 Aralık 2019'da bir televizyon kanalında Türkiye hakkında yaptığı açıklamayı hatırlıyorsunuz, değil mi?

    "Muhalefetin içindeki geçmişte bağımız olan unsurlarla doğrudan iletişime girip Erdoğan'ı devirmeleri için cesaretlendirmeliyiz."


    Sonra sözünü düzeltmek ister gibi; "Darbeyle değil, darbeyle değil, seçimle..." demişti.

    Sanırım, Başkanı'nın konuşmasında bahsettiği "unsurlar"ın kimler olduğu şu günlerde ortaya çıkmaya başladı.

    Biden geldiğinden beri uyuyan FETÖ hücreleri birer birer uyandırılıyor.

    Sadece sosyal medyaya odaklanmayın sakın...

    Hemen yanı başınızda birden "uyandırılan" militanları da göreceksiniz.

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    Haberler Güncel ABD Başkanı Biden'ın "Erdoğan'ı devirmeleri için destek vereceğiz" dediği unsurlar kimler?