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    • 26.05.2021 14:59
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    'ın "yanındayız" açıklaması sonrası Bakan Soylu'dan "Emrindeyiz" paylaşımı

    Son dakika haberi... Başkan 'ın Bakanı 'ya destek açıklamaları sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Bakan Soylu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Soylu, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız...' dedi.


    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız...' dedi.

    ERDOĞAN'DAN BAKAN SOYLU'YA DESTEK
    , grup toplantısında yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanında olacağız. Bu suçluları ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız Tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir. Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Suç örgütleri mensuplarını kullanarak kamuoyunu yönlendiremeye heveslenenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz" demişti.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın "yanındayız" açıklaması sonrası Bakan Soylu'dan "Emrindeyiz" paylaşımı