Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı Külliye'de ağırladı. Heyetler arası görüşmeler ve anlaşmaların imza töreni sonrası Duda ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

"Kendi savaş gemisini yapan 10 ülke içinde yer alıyoruz. SİHA'da dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Bu tecrübe ve kabiliyetlerimizi NATO müttefikimiz Polonya ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Bayraktar TB2 SİHA'lar Avrupa semalarında uçacak. Polonya'nın, NATO'nun Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri kapsamında İncirlik Üssü'müze bir deniz karakol uçağı ve askeri misyon göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Biz de F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz."