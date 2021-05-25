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    tarihinde ilk kez bir ülkesine SİHA satışı yaptı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Duda'yı Külliye'de ağırladı. Heyetler arası görüşmeler ve anlaşmaların imza töreni sonrası Duda ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

    Tarihi imza

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Duda'yı Külliye'de ağırladı. Heyetler arası görüşmeler ve anlaşmaların imza töreni sonrası Duda ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

    "Kendi savaş gemisini yapan 10 ülke içinde yer alıyoruz. SİHA'da dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Bu tecrübe ve kabiliyetlerimizi müttefikimiz Polonya ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz. 2 SİHA'lar semalarında uçacak. Polonya'nın, NATO'nun 'ye uyarlanmış güvence tedbirleri kapsamında 'müze bir deniz karakol uçağı ve askeri misyon göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Biz de F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz."

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    Haberler Güncel Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ülkesine SİHA satışı yaptı