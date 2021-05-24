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    Son dakika: 'da teröre gece darbesi! 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu

    Gelen son dakika haberine göre, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik geneli 9 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

    AA
    İstanbul'da teröre gece darbesi!

    Gelen son dakika haberine göre, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik geneli 9 ilde operasyon düzenlendi.

    Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla "örgüt imamı" tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf ve ihraç asker ile askeri öğrencilerin bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

    Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da teröre gece darbesi! 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu