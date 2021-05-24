Yanı sıra nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre yanı sıra kelimesi bitişik mi ayrı mı yazılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılıyor. Türkçe'de özellikle iki kelimenin biraraya gelmesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı merak konusu oluyor. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan yanı sıra kelimesinin doğru yazımı haberimizde yer alıyor.
TDK'YA GÖRE YANI SIRA NASIL YAZILIR?
Yanı sıra doğru yazım şekli
Yanısıra yanlış yazım şekli
Cümle içinde ayrı yazılarak kullanıldığında doğru kullanım elde edilir.
" Okula gelen çocuk yanı sıra getirdiği top ile hemen oyun kuruverdi" = Doğru kullanım
" Güneşli havanın yansıra gelen yağmur gökkuşağını ortaya çıkardı" = Yanlış kullanım
Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler
Yazım Kuralları
1. Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır: alt etmek, arz etmek, azat etmek, dans etmek, el etmek, göç etmek, ilan etmek, kabul etmek, kul etmek, kul olmak, not etmek, oyun etmek, söz etmek, terk etmek, var olmak, yok etmek, yok olmak vb.
2. Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır.
a. Hayvan türlerinden birinin adıyla kurulanlar:
ada balığı, ateş balığı, dil balığı, fulya balığı, kedi balığı, kılıç balığı, köpek balığı, ton balığı, yılan balığı; acı balık, bıyıklı balık, dikenli balık vb.
ardıç kuşu, arı kuşu, çalı kuşu, deve kuşu, muhabbet kuşu, saka kuşu, tarla kuşu, yağmur kuşu; alıcı kuş, boğmaklı kuş, makaralı kuş vb.
ağustos böceği, ateş böceği, cırcır böceği, hamam böceği, ipek böceği, uçuç böceği, uğur böceği; ağılı böcek, çalgıcı böcek, sümüklü böcek vb.
at sineği, et sineği, meyve sineği, sığır sineği, su sineği, uyuz sineği vb.
deniz yılanı, ok yılanı, su yılanı; Ankara keçisi, dağ keçisi, yaban keçisi; fındık faresi, tarla faresi; dağ sıçanı, tarla sıçanı; Beç tavuğu, dağ tavuğu; ada tavşanı, yaban tavşanı; kaya örümceği, şeytan örümceği; bal arısı, yaprak arısı; Pekin ördeği, deniz ördeği; Ankara kedisi, bozkır kedisi; Afrika domuzu, yer domuzu vb.