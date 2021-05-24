Çok mutluyum çünkü milli savunma sektöründe ilişkilerimizin gelişmesinden bugün de NATO çehresinde işbirliklerimizin gelişmesinde. Tabi ki 10 milyar dolar ki ticaretten bahsetmiştik. Belki 10 milyara ulaşmadık ama pandemiye rağmen o işbirliğini arttırdık. Tabi bu da gelecek için önemli bir şey. Bizim ticaret işbirliğimiz kesinlikle hedeflediğimiz 10 milyar liraya ulaşacak. Bugünlerde bir sürü yatırım Polonya'daki piyasada gerçekleşiyor. Türk şirketleri için faaliyetlerini gerçekleştirebileceği büyük bir alan oluşturuyor. Türk şirketler nasıl başarılı bir şekilde çalışıyorsa gelecekte de aynı şekilde olacağına inanıyorum. Hatta Polonyalı şirketlerin de Türk piyasasına girip başarılarını gerçekleştireceklerdir.

RYAN AIR UÇAĞININ ZORLA İNDİRİLMESİ



DUDA: Bomba bahanesiyle indirdiği ortaya çıktı. Bu uluslararası kamuoyunda kabul edilemez. Muhalif bir gazetecinin gözaltına alınması bazı politikacılar tarafından sert bir dille eleştiriliyor. Umarım Avrupa tarafından ciddi bir tepki gösterilir. Bu yorumsuz bırakılamaz. Uçağın içerisinde Polonyalı yolcularda vardı. Benzeri olmayan, uluslararası hukuka aykırı bir davranış olarak görüyorum.

TURİZM ALANINDA YENİ HEDEFLER TESİS EDİLDİ Mİ?



BAŞKAN ERDOĞAN: Ticaret hacmi, turizm dışındaki başlıkları kapsıyoruz. Turizmi konuştuk. Tabi ekonomi konuları da baya yer aldı. Turizm Bakanımız da Polonya'ya kısa bir zamanda ziyaret gerçekleştirecek. Üst düzey karşılıklı gidiş gelişleri buradan süratlendireceğiz. Dışişleri Bakanım da Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Bundan sonraki süreçte Savunma Bakanımızda bir ziyaret gerçekleştirecek. Her şeyden önce şunu söylemek zorundayım. Biz Polonya Türkiye olarak bir defa NATO ülkesiyiz. NATO içerisinde neler yapabiliriz. Türkiye-Polonya-Romanya olarak neler yapabiliriz. Ne adımlar atabiliriz. Bunların da üzerinde durmalıyız. 3'lü olarak atacağımız adımlar ticaret hacmimizi etkileyecektir. Bu sularda çok daha farklı adımları atmış olacağız. Tabi koronavirüsle ilgili olarak aşı konuşmalarını aramızda değerlendirdik. Polonya bu konuda iyi durumdalar. Onlar gerek vefat sayısında, gerek aşılamada başarılı bir süreci yürütüyorlar. Temenni ediyorum ki istatistik eğrisi Türkiye'de ve Polonya'da da iyileşiyor.

BUGÜNKÜ GÖRÜŞMEDEN YANSIYANLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı resmi törenle karşıladı.

Konuk Cumhurbaşkanı Duda'nın içinde bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Duda'ya protokol kapısına kadar eşlik etti.