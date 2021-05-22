Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ülkesinin 24 adet Bayraktar TB2'yi tanksavar mühimmatları ile birlikte alacağını resmen açıkladı.
Bir radyo programına katılan Blaszczak, "4 set, yani tanksavar mühimmatları ile donatılmış 24 adet Bayraktar TB2 satın almak için sözleşme üzerinde görüştük" dedi.
"BAYRAKTAR, SALDIRGANI CAYDIRAN ETKİLİ BİR SİLAH"
İlk setin bir yıl içinde Polonya ordusuna ulaşacağını açıkladı.
"Polonya ordusunu Bayraktar ile güçlendiriyoruz. Kanıtlanmış bir silah, saldırganı caydıran etkili bir silah" övgüsünde bulunan Blaszczak sözleşmenin lojistik ve eğitim paketini de içerdiğini vurguladı.
POLONYA,TÜRKİYE'DEN SİHA ALAN İLK ÜYE
Bayraktar TB2'nin, Polonya'ya ulaşması sonrası ilk kez bir NATO üyesi, Türkiye'den SİHA almış olacak.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın 24-25 Mayıs tarihlerindeki Türkiye ziyaretinde anlaşmanın imzalanması bekleniyor.