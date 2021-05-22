Bayraktar TB2'nin, Polonya'ya ulaşması sonrası ilk kez bir NATO üyesi, Türkiye'den SİHA almış olacak.

"BAYRAKTAR, SALDIRGANI CAYDIRAN ETKİLİ BİR SİLAH"

İlk setin bir yıl içinde Polonya ordusuna ulaşacağını açıkladı.

"Polonya ordusunu Bayraktar ile güçlendiriyoruz. Kanıtlanmış bir silah, saldırganı caydıran etkili bir silah" övgüsünde bulunan Blaszczak sözleşmenin lojistik ve eğitim paketini de içerdiğini vurguladı.