Polonya basınından Rusya'yı krize sokacak SİHA manşeti: Türk SİHA’ları Rus hava savunma sistemlerini aşağıladı

"KEŞİF MAKİNESİ OLARAK DA KULLANILIYOR"

TB2 Bayraktar insansız hava araçları, düşman güçlü hava savunması ve gelişmiş radyo-elektronik savaş sistemleri kullanırken de işlev gördü. Suriye'deki savaş sırasında Ruslar, uçaksavar sistemlerini kaybetti. Ukrayna tarafından da satın alındı. Bir keşif makinesi olarak kullanıldı.