Polonya basınından Rusya'yı krize sokacak SİHA manşeti: Türk SİHA’ları Rus hava savunma sistemlerini aşağıladı
Gerek Doğu Akdeniz gerek Libya gerekse Dağlık Karabağ'daki başarıları ile dünya gündeminden düşmeyen SİHA'lar bu kez da Polonya basınının manşetlerini süslüyor. Polonya Savunma Bakanı'nın paylaşımının ardından ülke basını Türk SİHA'larını öve öve bitiremiyor. Ülkede yayım yapan Wirtualna Polska, Türk İHA-SİHA'larının 'gelişmiş elektronik harp sistemlerine' rağmen Rusya'nın hava savunma sistemlerini küçük düşürdüğünü yazdı.
23.05.2021 10:54
- Son Güncelleme: 23.05.2021 10:54
"RUS SİSTEMLERİNE KARŞI OLDUKÇA BAŞARILIYDI"
En önemlisi Bayraktar TB2, gerçek savaş sırasında Rus ekipmanına karşı test edildi. Türk insansız hava araçları diğerleri arasında başarıyla kullanıldı. Bayraktar TB2, Türkiye'nin Suriye'de "Bahar Kalkanı" operasyonunda da güzel sonuçlar verdi. Türkler orada en az birkaç insansız hava aracı kaybetmiş olsalar da, kara hedeflerine saldırırken faydalı oldukları kanıtlandı.
"KEŞİF MAKİNESİ OLARAK DA KULLANILIYOR"
TB2 Bayraktar insansız hava araçları, düşman güçlü hava savunması ve gelişmiş radyo-elektronik savaş sistemleri kullanırken de işlev gördü. Suriye'deki savaş sırasında Ruslar, uçaksavar sistemlerini kaybetti. Ukrayna tarafından da satın alındı. Bir keşif makinesi olarak kullanıldı.