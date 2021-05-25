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    • 25.05.2021 10:49
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    Son dakika: lideri 'den grup toplantısında önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Son zamanlarda artan saldırılara ilişkin konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin çevresindeki sinsi kuşatma sertleşmektedir. Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiye'dir" dedi.

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    Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

    Dünyanın gözü her zaman üzerimizdedir, her dönemde tüm hakikatler bize çevrilmiştir. Maruz kaldığımız muhtelif sorun başlıklarını ele alırken, tarih şuurunun rehberliğiyle kararlarımızı somutlandırmalıyız. Her zaman resmin büyüğünü görmeye odaklanmalıyız.

    Tutarlı olacaksak başkaca bir seçenek olmadığını bilmeliyiz. Bugüne kadar akıntıya kapılıp onun bunun dolduruşuna gelerek siyaset yapmadık. Dibi görünmeyen sulardan su içmedik, korkuya hiç rehin düşmedik. Türkiye'yi yakın markaja alarak karanlık operasyonlara hedef yapmak için ellerini ovuşturanlara taviz veremeyiz. Tam tersi olursa milletin yüzüne bakamayız.

    Telaşa kapılmadan, daha soğukkanlı davranmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin çevresindeki sinsi kuşatma sertleşmektedir. Asıl mesele gündemi işgal eden iddiaların hem taraftarlarından hem de cesametinden çok daha ötesidir. Yerli ve yabancı mihraklar tacizlerine, şer kampanyalarına hız vermişlerdir. Herkesi uyarıyorum; hedef Türkiye'dir. Bir tezgah kurulmuştur.

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