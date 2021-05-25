SOHBETLERE KARŞI UYARILARA KULAK ASMADI

Burada aynı davadan hükümlü olduğu erkek müritleri ve diğer mahkumlarla sohbet toplantıları düzenleyen Adnan Oktar, cezaevi yönetimi tarafından uyarıldı. Ancak Oktar uyarılara kulak asmadı. Cezaevi yönetimi de bu ihlalleri Adalet Bakanlığı'na bildirdi.