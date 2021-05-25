'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'cinsel saldırı' gibi suçlardan toplam 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar, cezasını Edirne Ceza İnfaz Kurumu'nda tamamlıyordu.
SOHBETLERE KARŞI UYARILARA KULAK ASMADI
Burada aynı davadan hükümlü olduğu erkek müritleri ve diğer mahkumlarla sohbet toplantıları düzenleyen Adnan Oktar, cezaevi yönetimi tarafından uyarıldı. Ancak Oktar uyarılara kulak asmadı. Cezaevi yönetimi de bu ihlalleri Adalet Bakanlığı'na bildirdi.
BATMAN'DA TEK BAŞINA
Adalet Bakanlığı, Adnan Oktar'ın tek başına Batman'ın Beşiri ilçesinde geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne sevk edilmesi kararı aldı. Oktar sevke itiraz etti ancak bir sonuç alamadı.