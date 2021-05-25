Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.05.2021 10:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.05.2021 10:45
    ABONE OL

    Ceza İnfaz Kurumu'nda 'Aslanlar' diye bilinen erkek müritleriyle sohbetlerini kesmeyen 'a sevk edildi

    Cezasını 'de çeken , cezaevinde "Aslanlar" diye bilinen erkek müritleriyle sohbet toplantılarını uyarılara rağmen kesmedi. Bu sohbetlerin devam etmesi üzerine Oktar, önceki 'a sevk edildi ve dün sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Batman 'deki 'ne yerleştirildi. Adnan Oktar'ı görmek isteyen kedicikler ise 'dan 1500 km yol katedip Batman'a gitmek zorunda.

    Kedicikler artık Adnan Oktar için 1500 km yol gidecek

    'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'cinsel saldırı' gibi suçlardan toplam 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar, cezasını Edirne Ceza İnfaz Kurumu'nda tamamlıyordu.

    SOHBETLERE KARŞI UYARILARA KULAK ASMADI
    Burada aynı davadan hükümlü olduğu erkek müritleri ve diğer mahkumlarla sohbet toplantıları düzenleyen Adnan Oktar, cezaevi yönetimi tarafından uyarıldı. Ancak Oktar uyarılara kulak asmadı. Cezaevi yönetimi de bu ihlalleri Adalet Bakanlığı'na bildirdi.

    BATMAN'DA TEK BAŞINA
    Adalet Bakanlığı, Adnan Oktar'ın tek başına Batman'ın Beşiri ilçesinde geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne sevk edilmesi kararı aldı. Oktar sevke itiraz etti ancak bir sonuç alamadı.

        Erkek müritlerinin de Adnan Oktar'la birlikte Batman'a gitmek için yaptığı başvurular ise reddedildi. Adnan Oktar, yüksek güvenlik önlemleri altında geçen pazar günü Edirne'den yola çıkarıldı ve karayoluyla Batman'a götürüldü.

        Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık muayenesinden geçirilen Oktar, dün cezaevine yerleştirildi.

        CEZAEVİ POZU
        Adnan Oktar'ın cezaevinde çektirdiği bu fotoğrafını, 'kedicikler' isimli kadın müritleri sosyal medyada paylaşmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        BioNTech aşısının ikinci doz süresinde flaş değişiklik!
        Haberler Güncel Edirne Ceza İnfaz Kurumu'nda 'Aslanlar' diye bilinen erkek müritleriyle sohbetlerini kesmeyen Adnan Oktar Batman'a sevk edildi