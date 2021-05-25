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    İçişleri Bakanı , canlı yayında gazetecilerin sorularını cevapladı

    İçişleri Bakanı , canlı yayında gazetecilerin sorularını cevapladı. Soylu, organize suç örgütü elebaşı Peker için "'nden özür dileyecek. Gelecek adalete teslim olacak ve cezasını çekecek" dedi.

    Cezasını çekecek

    İçişleri Bakanı , canlı yayında gazetecilerin sorularını cevapladı. Soylu, organize suç örgütü elebaşı Peker için "'nden özür dileyecek. Gelecek adalete teslim olacak ve cezasını çekecek" dedi.

    Arabasının plakası 34 FG 0202 Diyor ki 'Edep ettim 01'i almadım. Eşinin şirketinden gönderdiği paralar var.
    Bir taraftan FETÖ'ye burada methiyeler dizeceksin öyle mi? Çocuklarını mürebbiyeye verdin dedim. Daha da ötesi var. konuşmalarını biliyoruz. Onun için nelerin ifade edildiğini tek tek biliyorum.
    Bu suç örgütü lideri Cumhuriyeti'nden özür dileyecek, gelecek adalete teslim olacak, cezasını çekecek. Çıktığından sonra etrafındaki şebeleklerle hiçbir irtibat kurmayacak. Cezasını çekecek, bu bedeli ödeyecek.
    , 6-7 Ekim, bütün süreçlerinde Türkiye bir operasyona tabii tutuluyor. Türkiye'nin üzerine getirilmeye çalışılan tam da budur. Bir operasyondur. Hedef Türkiye.
    Peker'e koruma verildiğini öğrendim. Başında bilseydim vermezdim.
    Terör örgütleriyle ve diğer organize suç çeteleriyle nasıl mücadele ettiğimizi biliyoruz.

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında gazetecilerin sorularını cevapladı