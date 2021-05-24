FETÖ yapılanmasında PKK izi! Bebek katili Abdullah Öcalan'ın avukatları ile...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumu personeli mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Türkiye adalet imamı firari Ahmet Çağlayan'ın da bulunduğu, cezaevleri, adliyeler ve yüksek yargıdan sorumlu mahrem imamlar ile toplam 71 kişi hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 20'şey yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede İmralı F Tipi Cezaevi'nde çalışacak personellerin sorumlu imam tarafından seçildiği ve PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları ve ziyaretçileri ile ilgili görüşme tutanaklarını örgüte taşıdığı kaydedildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumu personeli mahrem yapılanması soruşturması kapsamında 71 kişi hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 20'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı. Ceza infaz kurumları, yüksek yargı, adliyeler ve bölge imamları hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün Türkiye adalet personeli ülke yapılanmasının 6 bölge üzerinden oluştuğu; bu bölge yapılanmalarının altında, birden fazla ili kapsayan 'Dar Bölge Yapılanması', onun da altında il yapılanması bulunduğu anlatıldı. Dar bölge sorumluları ve il sorumlularının yardımcı veya yardımcılarının olduğu, dar bölge yapılanmalarının genellikle birden fazla ilden oluştuğu belirtilen iddianamede, il sorumlularının ağır ceza mahkemesi yargı alanlarına göre belirlendiği, 2013'ten önce, adliye ve cezaevi personeli sorumlularının farklı kişiler olduğu ancak 2013'ten sonra ceza infaz kurumu ve adliye personeli sorumluluklarının birleştirildiği, bu uygulamanın dönem dönem değiştirildiği kaydedildi.
CEZAEVİ YAPILANMSINDA PKK İZİ
Hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen Mustafa kod adlı Muhammet Şimşek'in Cezaevi ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile 5A sorumluluğunu yürüttüğü belirtildi. Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu binada geçici olarak görevlendirilecek kişilerin belirlenmesini ve genel müdürlükte görevlendirilmelerini takip ettiği kaydedilen Şimşek'in diğer illerin personel sorumluları tarafından ulaştırılan listelerde bulunan ve örgüt için önemli görülen ya da örgütün gücünü göstererek örgüte kazandırılmak istenen kişilerin genel müdürlükte görevlendirilmesini sağladığı aktarıldı. İddianamede, görevlendirmeler kapsamında Abdullah Öcalan'ın bulunduğu İmralı F Tipi Cezaevin'e kadro oluşturulmadan önce belli sürelerde geçici olarak görevlendirilecek kişilerin belirlenmesini yapmış yapan Şimşek'in, Abdullah Öcalan'ın avukatları ve ziyaretçileri ile ilgili görüşme tutanaklarını örgüte taşıdığı belirlendiği kaydedildi.