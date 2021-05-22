



PROVOKASYONU ADIM ADIM PLANLAMIŞ!

Musab Turan isimli provokatör, Bakan Varank ve Bakan Pakdemirli'nin katılacağı programının canlı yayın birimine önemli olduğunu ve canlı verilmesini istediği, sorumluluk alanı olmadığı için bu talebin geri çevrildiği öğrenildi.







"CANLI YAYIN OLMADI WEB'DEN AÇIN"

Ulusal kanallardan canlı yayın yapma planı bozulan Turan'ın ilgili birimden Web'den canlı yayın yapma isteğini belirttiği, buradan da geri çevrilince Periscope yayını talep ettiği ancak bu girişiminin de "yayın çakışması" nedeniyle başarısızlığa uğradığı ortaya çıktı.

Videonun işleyiş süreçlerine, yayınlanma aşamalarındaki prosedüre bakıldığında kirli algı oyununun bizzat AA muhabiri tarafından önceden planlandığı açıkça anlaşılıyor.