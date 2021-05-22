Anadolu Ajansı (AA) tarafından görevine son verilen AA eski muhabiri Musab Turan, Bakan Varank ile Bakan Pakdemirli'nin İstanbul'da katıldığı toplantıdaki skandal sorusuyla büyük bir provokasyona imza atmıştı.
İş akdi feshedilen Turan'ın açıklamaları birçok kesim tarafından da tepki çekmişti.
Olayın planlı bir provokasyon olduğu tartışılırken, planı gözler önüne seren görüntüler de ortaya çıktı.
BABASI PROVOKASYONDAN ÖNCE AA'YA GELİP EŞYALARINI TOPLAMAK İSTEDİ
Görüntülerde babasının programdan iki saat önce ofise gelip, çocuğunun masasındaki eşyaları ortada hiçbir şey yokken toplamak istemesi, provokatif sorunun babasının ofise gelişinden iki saat sonra gerçekleşmesi planlanmış provokasyonu gözler önüne seriyor...