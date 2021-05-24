Sedat Peker şu an nerede? Video çektiği yer belli oldu! Sedat Peker hangi ülkede?

Sedat Peker şu an nerede? Sedat Peker hangi ülkede? Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in nerede olduğu araştırılan konuların başında geliyor. Çektiği videolarla sosyal medyada Türkiye aleyhinde ifadelerde bulunan organize suç örgütü lideri Peker'in nerede olduğu belli oldu. İşte Sedat Peker nerede sorusunun yanıtı!
SEDAT PEKER NEREDE?
Sedat Peker'in algı operasyonuna ilişkin son videosunu çektiği Habtoor Palace Dubai otelin Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu belirlendi.
Sabah'ın haberine göre Sedat Peker'in korunduğu otellerin sahibi olan Khalaf Ahmad Al Habtoor, Başkan Erdoğan'ın 2015 yılında Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaret öncesinde yazdığı bir analizde şu iddiada bulunmuştu:
"Erdoğan Suudilerin kırmızı halısını hak etmiyor"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iddiaların araştırılması talebiyle yaptığı başvuruda, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında "hakaret ve iftira" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.