Sedat Peker şu an nerede? Video çektiği yer belli oldu! Sedat Peker hangi ülkede?

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ HAKKINDA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE); Abu Dabi, Dubai, Sharjah, Fujairah, Umm Al Quwain ve Ajman Emirliklerinden oluşan 6 Emirliğin bir araya gelmesiyle 1971 yılında kurulmuştur. Bilahare Ras Al Khaimah da 10 Şubat 1972'de federasyona katılmıştır. Böylece BAE, sözkonusu 7 Emirliğin oluşturduğu bir federasyon haline gelmiştir.

BAE'nin, topraklarının % 84'ü ve petrol üretiminin yaklaşık % 90'ı Abu Dabi Emirliği'ndedir.

Federasyonun kuruluşundan itibaren, Devlet Başkanının Abu Dabi Emiri, Başbakanın ise Dubai Emiri olması yönünde yazılı olmayan bir mutabakat vardır. Dış politika, güvenlik, ordu ve askeri konular ağırlıklı olarak Abu Dabi Emirliği'nin kontrolündedir.

40 üyeden oluşan Federal Ulusal Konsey bir danışma meclisi niteliğinde olup, Hükümet tarafından ele alınmakta olan politika ve programların tartışıldığı bir forum görevini yapmaktadır.

BAE'de siyasi parti yoktur. BAE Devlet Başkanı, yasama ve yürütme yetkisine sahiptir. Yedi emirliğin Emirlerinden oluşan Yüksek Konsey, BAE'deki en üst düzey yetki ve karar organıdır. Yüksek Konsey'in Başkanı BAE Devlet Başkanı'dır. Devlet Başkanı, Yüksek Konsey toplantı halinde olmadığı zamanlar, bu konseyin tüm yetkilerini kullanabilmektedir. Dolayısıyla, Devlet Başkanı, yasama ve yürütme yetkisine de sahiptir