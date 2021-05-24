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    • 24.05.2021 10:50
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    şu an nerede? Video çektiği yer belli oldu! ?

    hangi ülkede? Organize suç örgütü elebaşı ? Çektiği videolarla Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulunan Sedat Peker'in nerede olduğu merak ediliyor. Sedat Peker'in algı operasyonuna ilişkin son videosunu çektiği yerin nerede olduğu belli oldu.

    takvim.com.tr
    Sedat Peker şu an nerede? Video çektiği yer belli oldu! Sedat Peker hangi ülkede?

    Sedat Peker şu an nerede? Sedat Peker hangi ülkede? Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in nerede olduğu araştırılan konuların başında geliyor. Çektiği videolarla sosyal medyada Türkiye aleyhinde ifadelerde bulunan organize suç örgütü lideri Peker'in nerede olduğu belli oldu. İşte Sedat Peker nerede sorusunun yanıtı!

    SEDAT PEKER NEREDE?

    Sedat Peker'in algı operasyonuna ilişkin son videosunu çektiği Habtoor Palace Dubai otelin Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu belirlendi.

    Sabah'ın haberine göre Sedat Peker'in korunduğu otellerin sahibi olan Khalaf Ahmad Al Habtoor, Başkan Erdoğan'ın 2015 yılında Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaret öncesinde yazdığı bir analizde şu iddiada bulunmuştu:

    "Erdoğan Suudilerin kırmızı halısını hak etmiyor"

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iddiaların araştırılması talebiyle yaptığı başvuruda, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında "hakaret ve iftira" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

        BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ HAKKINDA

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE); Abu Dabi, Dubai, Sharjah, Fujairah, Umm Al Quwain ve Ajman Emirliklerinden oluşan 6 Emirliğin bir araya gelmesiyle 1971 yılında kurulmuştur. Bilahare Ras Al Khaimah da 10 Şubat 1972'de federasyona katılmıştır. Böylece BAE, sözkonusu 7 Emirliğin oluşturduğu bir federasyon haline gelmiştir.

        BAE'nin, topraklarının % 84'ü ve petrol üretiminin yaklaşık % 90'ı Abu Dabi Emirliği'ndedir.

        Federasyonun kuruluşundan itibaren, Devlet Başkanının Abu Dabi Emiri, Başbakanın ise Dubai Emiri olması yönünde yazılı olmayan bir mutabakat vardır. Dış politika, güvenlik, ordu ve askeri konular ağırlıklı olarak Abu Dabi Emirliği'nin kontrolündedir.

        40 üyeden oluşan Federal Ulusal Konsey bir danışma meclisi niteliğinde olup, Hükümet tarafından ele alınmakta olan politika ve programların tartışıldığı bir forum görevini yapmaktadır.

        BAE'de siyasi parti yoktur. BAE Devlet Başkanı, yasama ve yürütme yetkisine sahiptir. Yedi emirliğin Emirlerinden oluşan Yüksek Konsey, BAE'deki en üst düzey yetki ve karar organıdır. Yüksek Konsey'in Başkanı BAE Devlet Başkanı'dır. Devlet Başkanı, Yüksek Konsey toplantı halinde olmadığı zamanlar, bu konseyin tüm yetkilerini kullanabilmektedir. Dolayısıyla, Devlet Başkanı, yasama ve yürütme yetkisine de sahiptir
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