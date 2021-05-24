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    • 24.05.2021 22:15
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    ’in kardeşi ’in koruması Olcay, CHP’li Belediyesi’nde çalışıyor

    Organize suç örgütü elebaşı ’in kardeşi ’in koruması Olcay CHP’li Belediyesi’nde çalışıyor. lcay, 23 Mayıs-25 Mayıs 2021 tarihlerinde ’nden seyahat izni istemiş. Seyahat izin belgesinde; Yunus Olcay’ın, Atilla Peker’le Adalar ilçesinden Fetiye Kaya Köyü’ne gideceğine yönelik bilgi yer alıyor. Haberin detayları...

    Peker’in koruması CHP'li Gül’ün yanında

    Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in koruması Yunus Olcay'ın, CHP'li Adalar Belediyesi'nde bankamatik memuru ortaya çıktı. Olcay'ın, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün de gayri resmi korumalığını yaptığı iddia edildi.

    ADALAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDE MARANGOZ KADROSUNDA

    Sabah'ın aktardığına göre, 24 Mayıs'ta Atilla Peker'le gözaltına alınan Yunus Olcay'ın, Adalar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde marangoz kadrosunda yer aldığı ve işe gitmeden maaş aldığı öğrenildi.

    HÜKÜMLÜ KADROSUNDAN ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ

    Yunus Olcay'ın 2012 tarihinde hükümlü kadrosundan Adalar Belediyesi'nde çalışmaya başladığı, Adalar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde üç dönem marangoz kadrosunda yer aldığı ifade edildi. Olcay'ın, üç dönem de belediye başkanlarının korumalığını yaptığı öne sürüldü.

    YUNUS OLCAY, ATİLLA PEKER'LE BİRLİKTE SEYAHAT İZNİ ALMIŞ

        Yunus Olcay'ın, 23 Mayıs-25 Mayıs 2021 tarihlerinde Adalar Belediyesi'nden seyahat izni istediği öğrenildi. Seyahat izin belgesinde, Yunus Olcay'ın, Atilla Peker'le Adalar ilçesinden Muğla Fetiye Kaya Köyü'ne gideceğine yönelik bilgi yer alıyor.

        ADALAR İLÇESİNDE BULUNAN KAFE PARKIN ORTASINDA

        Yunus Olcay'ın Adalar ilçesinde eşi adına kafesinin bulunduğu öğrenildi.

        Tuğçe Can Kafe'nin parkın ortasına yapıldığı, kafenin usulsüz yapıldığı öne sürüldü. Yunus Olcay'ın, her sene kafeyi kiraya verdiği, geçen sene kiradan 300 bin TL aldığı iddia edildi.

        YUNUS OLCAY, ATİLLA PEKER'LE FETHİYE İLÇESINDE GÖZALTINA ALINDI

        Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, 24 Mayıs'ta Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sedat Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirledi. Atilla Peker (52) ile koruması olduğu belirtilen Yunus Olcay, polis ekiplerince gözaltına alındı. Peker'in arabasında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirildi.

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        Haberler Güncel Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’in koruması Yunus Olcay, CHP’li Adalar Belediyesi’nde çalışıyor