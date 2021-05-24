Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in koruması Yunus Olcay'ın, CHP'li Adalar Belediyesi'nde bankamatik memuru ortaya çıktı. Olcay'ın, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün de gayri resmi korumalığını yaptığı iddia edildi.
ADALAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDE MARANGOZ KADROSUNDA
Sabah'ın aktardığına göre, 24 Mayıs'ta Atilla Peker'le gözaltına alınan Yunus Olcay'ın, Adalar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde marangoz kadrosunda yer aldığı ve işe gitmeden maaş aldığı öğrenildi.
HÜKÜMLÜ KADROSUNDAN ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ
Yunus Olcay'ın 2012 tarihinde hükümlü kadrosundan Adalar Belediyesi'nde çalışmaya başladığı, Adalar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde üç dönem marangoz kadrosunda yer aldığı ifade edildi. Olcay'ın, üç dönem de belediye başkanlarının korumalığını yaptığı öne sürüldü.
YUNUS OLCAY, ATİLLA PEKER'LE BİRLİKTE SEYAHAT İZNİ ALMIŞ