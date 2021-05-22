A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, geçmişte AK Parti'yi devirmeye yönelik saldırı girişimlerinin bugün de benzerlerinin tezgahlandığına dikkat çekti.
17-25 Aralık'ı, Gezi kalkışmasını, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Kıran, "FETÖ'nün canlı bombaları gazeteci kılığı altında Cumhurbaşkanımız yurt dışından gelen ülke başbakanıyla basın toplantısı yaparken yasa dığı ses kayıtları üzerinden Cumhurbaşkanımıza sorular soruyordu. Haşhaşi geleneğinden gelen insanlar uluslararası bir toplantıda ülke başbakanları ile yapılan toplantıda sorular soruyordu ve Cumhurbaşkanımız bu gazeteci kılıklı haşhaşilerin, teröristlerin sorularını cevaplıyordu. Aynısını biz bugün tekrar yaşıyoruz.
Ramazan ayında hepimiz gördük. Ülke güvenliği için sağlık açısından pandemi önlemleri çerçevesinde camilerde itikaf yapılmaması istendi. İtikaf hepimiz biliyoruz ki gizli olur, sağlıklı bir ortam varsa yapılır. Alparslan Kuytul isimli bir kişi camide canlı yayında itikaf yapmaya çalıştı. Yani birinci adım olarak Ramazan ayında Alparslan Kuytul'u öne çıkardılar, itikaf üzerinden İslami duyara sahip olduğu iddia edilen ve yeni kurulan partilerle göbek bağında olan isimler bu olayı eleştirdiler. Ülkemiz pandemi sürecinden geçerken bir kişinin itikafta canlı yayında bulunması Türkiye'ye yönelik bir operasyondu." dedi.
Kıran'ın açıklamaları şöyle:
SEDAT PEKER FUAT AVNİ BENZERLİĞİ
Son dönemlerde görüyoruz bir mafya lideri, uluslararası suç örgütü liderinin üzerinden muhalefet yapılıyor. 17-25 Aralık darbe girişiminde Fuat Avni diye FETÖ'nün bir ortak hesabı vardı. Buradan yaptığı açıklamalar FETÖ'nün muhalefet partileri tarafından gerçekmiş gibi sunuluyordu. Ve Sedat Peker isimli mafya lideri üzerinden İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya yönelik bir operasyon başlatıldı.
AKŞENER'İN "NETANYAHU" BENZETMESİ
Yine bakıyoruz Recep Tayyip Erdoğan, terör devleti İsrail'e karşı ciddi bir çıkışta bulundu. Kudüs'e Filistin'e sahip çıktı ve Türkiye'deki tüm muhalefet partileri Erdoğan'ı ya da ülkemizin bu politikasına destek verirken ne hikmetse milliyetçi olduğunu iddia eden bir partinin lideri Cumhurbaşkanımızı İsrail'in işgalci rejimin başbakanı çocukları katleden Netanyahu'yla eş değer tuttu. Tesadüfe bakar mısınız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 88 oy aldığı İkizdere'de bir yere giderek Cumhurbaşkanı'na hakaretin ardından provokasyona girişti.