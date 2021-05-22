



ESKİ AA MUHABİRİNİN PROVOKASYONU

TRT'nin canlı yayınında Karlov suikastı gösterilmek istendi. Şimdi o AA muhabirinin sorusu soru değil. Bunun soru olduğunu iddia eden kim varsa açıkça gazeteciliği bilmiyordur. Ekonomi muhabiri olduğu iddia ediliyor. Siyasi bir soru sormak istiyor ama soru da değil. Bir canlı bomba gibi pimi çekilmiş canlı bomba gibi ortaya çıkmış. Benim Emniyet ve adli kaynaklardan edindiğim bilgilere göre AA muhabiri 2013'te Yenibosna'da FETÖ/PYD medya yapılanmasında bulunan kişilerle toplantı yaptığı kayıtlar incelendiğinde açıkça görülecektir. Biz kişinin abisi ya da ablasından dolayı FETÖ'cü olarak suçlayamayız.



Suç bireyseldir ama 2013'te Yenibosna'da FETÖ/PYD mensuplarıyla bu şahıs neden toplantı yapmıştır? Neden daha sonra 'ben bu yapıdan ayrıldım' demiştir ve 10 sene sonra ortaya çıkıp iki bakanın bulunduğu ortamda canlı yayın yapmıştır? AA'nın en büyük özelliği tarafsız olması ve sorularında haberlerinde yorum olmamasıdır. 3.5 yaşında olduğunu iddia ettiği çocuğu bile siyasete alet etti, soru soru değildi. Dikkat ettiyseniz bilgisayarının yanına düzeneği kurmuş, cep telefonunu ayarlamış ve hesabından canlı yayın yapıyor. AA'da çalışan muhabirin en önemli görevi doğru bilgiyi anında son dakika kendi ajansı üzerinden servis etmesidir. AA'yı AA yapan özellik budur. Ama bu kişiyi ben canlı bomba olarak tarif ediyorum. Cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yapmaya teşebbüs etti, daha sonra silmeye çalıştı ama Sayın Mustafa Varank bakanımız bu kişiyi tabiri caizse canlı bombayı etkisiz hale getirdi.