Selçuk Bayraktar: Zor olan milletimizin evlatlarının potansiyelini içimizdekilere kabullendirmekti





"HEP NOKSAN BULMA GAYRETİNE MARUZ KALDIK"

Bayraktar paylaşımının devamında, "Yaklaşık 20 yıldır yol arkadaşlarımızla birlikte hayatımızı adayıp yüksek teknoloji geliştirmek de değildi. Kendi sınıfının en iyisi olduğunu dünyanın kabullendiği teknolojimize, içimizden birilerinin hep "acaba" demesine, hep bir noksan bulma, hatta çamur atma gayretine maruz kalmaktı." ifadelerini kullandı.