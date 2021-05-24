Selçuk Bayraktar: Zor olan milletimizin evlatlarının potansiyelini içimizdekilere kabullendirmekti

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
"ZOR OLAN İÇİMİZDEKİLERE KABULLENDİRMEKTİ"
Baykar Teknik Müdürü, kendisine sıkça "Zor olan neydi?" sorusunun yönetildiğini vurgulayarak, "Milletimizin evlatlarının potansiyelini dünyaya ispatlamak değil, içimizden birilerine kabullendirmekti zor olan." dedi.
"HEP NOKSAN BULMA GAYRETİNE MARUZ KALDIK"
Bayraktar paylaşımının devamında, "Yaklaşık 20 yıldır yol arkadaşlarımızla birlikte hayatımızı adayıp yüksek teknoloji geliştirmek de değildi. Kendi sınıfının en iyisi olduğunu dünyanın kabullendiği teknolojimize, içimizden birilerinin hep "acaba" demesine, hep bir noksan bulma, hatta çamur atma gayretine maruz kalmaktı." ifadelerini kullandı.