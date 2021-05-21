Provokatif soru soran AA Muhabiri Musab Turan'ın iş akdi feshedildi! Peş peşe açıklamalar...

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldiç Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Bu dilin hangi terör şebekelerinin dili olduğunu iyi biliriz. Bunlarla mücadele etme konusunda kararlılığımız tamdır." ifadelerine yer verdi.

PROVOKATÖRLER BEDELİNİ MUTLAKA ÖDER

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"AK Partimiz ve İçişleri Bakanımızla ilgili terör ve suç örgütlerinin ağzıyla konuşan AA muhabiri kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor. Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder.

Bu dilin hangi terör şebekelerinin dili olduğunu iyi biliriz. Bunlarla mücadele etme konusunda kararlılığımız tamdır."