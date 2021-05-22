Türkiye’de milli iradeye yönelik sabotaj girişimleri! Darbe girişimleri, kumpaslar...

Türkiye'ye ve devlete yönelik saldırılar yine kendini göstermeye başladı. Bakanlara yönelik iftiralar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin benzetmeler ve dahası. Başkan Erdoğan hangi yollardan geçerek bu güne geldi neler yaşandı?





1989- YEREL SEÇİMDE ERDOĞAN, BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

1989 önemli bir tarih çünkü Başkan Erdoğan belediye başkanı adayı olduğunda merhum Turgut Özal Cumhurbaşkanıydı. Ve bugün Erdoğan'a yönelik yapılan saldırıların aynısı o gün Turgut Özal'a yapılıyordu.