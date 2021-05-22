YENİBOSNA'DA FETÖ TOPLANTILARINA KATILMIŞ

Telefonunu kamufle ederek gizlice kayıt almaya başlayan ve sosyal medya hesabından yayın yapan Turan, gazetecilik ilke, etik ve meslek kuralları ile bağdaşmayacak bir üslup ile seçilmiş hükümeti hedef aldı. Turan'ın 3.5 yaşında çocuğunu bile alet ettiği provokasyonuna, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sert yanıt verdi. Provokasyonun ardından Anadolu Ajansı, kurumsal kimlik ve meslek ilkelerine aykırı davrandığını vurguladığı Turan'ın iş akdini fesh ettiğini duyurdu.