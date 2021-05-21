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    İYİ Parti lideri Akşener, ve 'ne gitti: Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi

    İYİ Parti Genel Başkanı , 'ye gittiç Kalabalık grupla ve 'ni dolaşırken protesto sesleri yükseldi. O da gezisini kesip iki ilçeyi terk etti. Esnaf "Çocuk katilleriyle işbirliği yapıyorsunuz" diye seslendi. Erdoğan'ı 'ya benzetmesini ise "Utanmadınız mı" diye eleştirdi.

    İYİ Parti lideri Akşener, ve 'ne gitti. Vatandaşlar Başkan 'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

    İYİ Parti Genel Başkanı , 'ye gittiç Kalabalık grupla İkizdere ve Çayeli'ni dolaşırken protesto sesleri yükseldi. O da gezisini kesip iki ilçeyi terk etti.

    Esnaf "Çocuk katilleriyle işbirliği yapıyorsunuz" diye seslendi. Erdoğan'ı 'ya benzetmesini ise "Utanmadınız mı" diye eleştirdi.

    MERAL AKŞENER'E 250 BİN LİRALIK DAVA
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu benzetmesiyle hakaret eden Akşener'i mahkemeye verdi. 250 bin lira tazminat ödemesini istedi.

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    Haberler Güncel İYİ Parti lideri Akşener, İkizdere ve Çayeli'ne gitti: Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi