İYİ Parti lideri Akşener, İkizdere ve Çayeli'ne gitti. Vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'ye gittiç Kalabalık grupla İkizdere ve Çayeli'ni dolaşırken protesto sesleri yükseldi. O da gezisini kesip iki ilçeyi terk etti.

Esnaf "Çocuk katilleriyle işbirliği yapıyorsunuz" diye seslendi. Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetmesini ise "Utanmadınız mı" diye eleştirdi.

MERAL AKŞENER'E 250 BİN LİRALIK DAVA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu benzetmesiyle hakaret eden Akşener'i mahkemeye verdi. 250 bin lira tazminat ödemesini istedi.