Birbirinden güzel Cuma mesajlarını sizler için derledik. 21 Mayıs en güzel anlamlı dualı Cuma mesajları sözleri! Her Cuma günü vatandaşlar birbirlerine Cuma mesajları gönderiyor. Sevdiklere ve arkadaşlara gönderilen bu mesajlar adeta bir gelenek halini aldı. Haberimizden 21 Mayıs Cuma mesajları sözlerine ulaşabilirsiniz.

EN GÜZEL ANLAMLI CUMA MESAJLARI!

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.