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    • 21.05.2021 02:01
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    Mısırlı 'ın şarkısındaki gerçeği! İletişim Başkanı paylaştı

    İletişim Başkanı , isimli sosyal medya kullanıcısının ’in dramını anlattığı şarkısını paylaştı. Şarkıda 'nin hakim olduğu dönemde Filistin topraklarında bütün milletler arasında barış ve hoşgörünün hakim olduğu, 'in siyonizmi kurmasının ardından bölgeye gelen felaket anlatılıyor...

    Askar'ın şarkısındaki Filistin gerçeği! Osmanlı ve Herzl...

    isimli sosyal medya kullanıcısının 'in hikâyesini anlattığı şarkısını ile Instagram hesaplarından paylaşmıştı.

    Eman Askar, şarkı sözlerinde 1800'lü yıllarsa 'nin hâkimiyetinde olduğu dönem Filistinliler'in huzur içinde yaşadıklarını, hâkimiyeti sonrasında 'nın, Siyonist Yahudilerin yaptıkları ile Filistinliler'in topraklarının nasıl ellerinden alındığını ve neler yaşandığını bir bir anlatmıştı.

    ALTUN: HAKİKAT DEĞİŞMEZ

    Sosyal medyada çok paylaşılan bu şarkıyı Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı da sosyal medya hesabından "Hakikat değişmez, dile gelişi değişir. Ruhu olan hakikatse en güçlü sesleniştir. Ecdadımızın hoşgörüsü ve adaleti nasıl bir asır sonra bile dün gibi akıllardaysa, İsrail'in zulmü de aynı şekilde yıllar geçse dahi unutulmayacak." paylaştı.

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    Askar'ın şarkısındaki Filistin gerçeği! Osmanlı ve Herzl...
    Haberler Güncel Mısırlı Eman Askar'ın şarkısındaki Filistin gerçeği! İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı