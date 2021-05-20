Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan şirketin finans uzmanı Rana Azap'ın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca çok sayıda kişinin Thodex hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbarı üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.
Savcılık, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen finans uzmanı Rana Azap'ın adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu.