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    • 20.05.2021 12:36
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    SON DAKİKA: HSK açıkladı: Savcısı hakkında flaş karar

    Son dakika haberi! Savcısı hakkında HSK Müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüşen HSK 2. Dairesi; hakkında soruşturma yapılan ilgilinin bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaştığından oybirliği ile hakimler ve savcılar kanununun 77 maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

    AA
    Viranşehir Savcısı hakkında flaş karar

    Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Savcısı 'un, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

    HSK'dan yapılan açıklamaya göre, HSK 2. Dairesi, Savcı Akbulut hakkında HSK müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüştü.


    GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
    Hakkında soruşturma yapılan savcının, bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaşan Daire, Akbulut'un oy birliği ile Hakimler ve Savcılar Kanununun 77'nci maddesi gereğince, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.


    ŞANLIURFA VALİLİĞİNDEN O İDDİALARA YALANLAMA: CUMHURİYET SAVCISI EYÜP AKBULUT HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILMADI
    Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmadığını bildirdi.


    İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR
    Valilikten yapılan açıklamada, Viranşehir ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un koronavirüs tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği paylaşımların ardından bazı basın yayın organlarında yer alan Valilik tarafından inceleme-soruşturma başlatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

    HERHANGİ BİR İNCELEME BULUNMAMAKTADIR
    Açıklamada, "Hakim ve savcılar hakkındaki inceleme ve soruşturmaların ne şekilde yapılacağı ve buna karar verecek yetkili mercilerin kimler olduğu kanunla açık şekilde belirlenmiş olup, Valiliğimizin bu çerçevede başlattığı herhangi bir inceleme bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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