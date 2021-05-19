Kripto para borsası Thodex'le ilgili yürütülen soruşturmada şirketin finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap ile yazılımcı Oral Çınar, dün kıskıvrak yakalandı.

Tutuklanan ağabey Güven Özer'in eşi firari Zuhal Özer'in de şirketin kasası olduğu anlaşıldı. Müşteri hesaplarını yakından takip eden ve para giriş-çıkışlarının kontrolünü yapan Zuhal Özer için de çember daraldı.

Gayrettepe Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan Rana Azap ile Oral Çınar, adliyede de sorgulandı. Çınar, serbest bırakıldı. Bu arada yaklaşık 2 milyar dolar ile Arnavutluk'a kaçan patron Faruk Fatih Özer'in de mafya tarafından korumaya alındığı anlaşıldı.