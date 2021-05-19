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    Thodex vurgununda yeni gelişme:  ile yazılımcı paketlendi

    Kripto para borsası Thodex'le ilgili yürütülen soruşturmada şirketin finans departmanında çalışan firari şüpheli ile yazılımcı , dün kıskıvrak yakalandı. Tutuklanan ağabey 'in eşi firari 'in de şirketin kasası olduğu anlaşıldı. Müşteri hesaplarını yakından takip eden ve para giriş-çıkışlarının kontrolünü yapan Zuhal Özer için de çember daraldı.

    Kayıp kasa

    Kripto para borsası Thodex'le ilgili yürütülen soruşturmada şirketin finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap ile yazılımcı Oral Çınar, dün kıskıvrak yakalandı.

    Tutuklanan ağabey 'in eşi firari 'in de şirketin kasası olduğu anlaşıldı. Müşteri hesaplarını yakından takip eden ve para giriş-çıkışlarının kontrolünü yapan Zuhal Özer için de çember daraldı.

    Gayrettepe Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan ile , adliyede de sorgulandı. Çınar, serbest bırakıldı. Bu arada yaklaşık 2 milyar dolar ile 'a kaçan patron 'in de mafya tarafından korumaya alındığı anlaşıldı.

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    Haberler Güncel Thodex vurgununda yeni gelişme: Rana Azap ile yazılımcı Oral Çınar paketlendi