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    • 19.05.2021 14:04
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    ! vurgununda flaş gelişme! Şüpheli Azap kurulan tezgahı anlattı: Düğün parasını yatırmış

    haberine göre yaklaşık 400 bin kişinin mağdur olduğu olayında şirketinin finans departmanında çalışanı firari şüpheli Rana Azap ve şirketinin yazılımcısı Oral Çınar'ın ardından son firari Zuhal Özer de yakalandı. Öte yandan şüpheli Rana Azap'ın ifadesi ortaya çıktı. Adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılan Azap, nişanlısının da "Sizin firmada dogecoin uygun fiyata veriliyor" dediğini, düğün birikimleri olan 50 bin TL’yi yatırdıklarını anlattı.

    Thodex vurgununda flaş gelişme!
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    Binlerce kişiyi mağdur ederek yurtdışına kaçan Thodex'in patronu Faruk Fatih Özer bir aydır yakalanamazken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Thodex soruşturması kapsamında üç kritik isim olan yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve abi Güven Özerin eşi Zuhal Özer yakalandı.

    Thodex vurgununda yeni gelişme! Firari olan bir isim daha yakalandı

    Thodex soruşturmasında asıl şüpheli şirketin sahibi Fatih Faruk Özer yurtdışına kaçtığı 21 Nisan'dan bu yana geçen yaklaşık bir aylık sürede henüz yakalanamazken yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin daha arandığını ancak bulunamadığını öğrenilmişti.

    3 ŞÜPHELİ ARANIYORDU
    Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özerin kardeşleri ve Thodex'te sorumlu yöneticiler ile şirket çalışanları şüpheli olarak ifade vermişti.

        Yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer her yerde arandığı ortaya çıkarken şüpheli olarak ifade veren şirket çalışanlarının da bu üç ismin firari patron Özer'le birlikte hareket ettiğini belirtmişti.


        YAKALANAN ŞÜPHELİ RANA ÖZER SERBEST BIRAKILDI
        THODEX soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şirketin finanstan sorumlu çalışanı Rana Azap, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.



        KİLİT İSİMLERDEN RANA AZAP: MÜŞTERİ TALEBİNE GÖRE FİYAT BELİRLEDİLER
        Kripto para borsası Thodex'le ilgili soruşturmanin kilit isimlerinden olduğu öne sürülen ve dün yakalanan firari şüphelilerden finans departmanı sorumlusu Rana Azap ifadesinde, müşterinin arz ve talep durumuna göre fiyat belirlendiğini anlattı.


        Rana Azap ifadesinde, 2016 yılında, firari Faruk Fatih Özer'e ait olan yazılım firmasında ön muhabebeci olarak işe başladığını, Özer'in kız kardeşi Serap Özer ile birlikte satış danışmanı olarak çalıştığını, evinin uzak olduğunu, ulaşım sıkıntısı yaşaması üzerine ayrıldığını anlattı. Bir süre işsiz kaldıktan sonra, 2017-2018 yılları arasında Serap Özer aracılığıyla bu kez Koineks yani Thodex adlı şirkette işe başladığını kaydeden Azap, burada faturaları toparlayıp, ay sonunda müşavire verdiklerini belirtti. Burada da Serap Özer ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Rana Azap, müşteri hizmetleri departmanında yazım yanlışı olması halinde düzeltme ile personelin bireysel emeklilik işlemleri ve son bir yıldır kurumlarla gerçekleştirilen yazışmaları kendisinin yaptığını söyledi.

            MÜŞTERİNİN TALEBİNE GÖRE FİYATI BELİRLE TALİMATI
            Genel olarak kripto para ile ilgili teknik bilgisi olmadığını söyleyen Azap, Dogecoin isimli coinin fiyatının diğer borsalardan daha uygun olduğunu, buna kendisinin müdahale etme gibi bir durumu bulunmadığını ileri sürdü. Kendisine müşterilerin arz ve talep durumuna göre fiyat belirlenmesinin söylendiğini belirten Azap, nişanlısının da "Sizin firmada dogecoin uygun fiyata veriliyor" dediğini, düğün birikimleri olan 50 bin TL'yi yatırdıklarını anlattı. Böyle bir şey olabileceğini hiç hissetmediğini öne süren Azap, patronu Özer'in yurtdışına kaçacağını bilmediğini, kendisinin de mağdur olduğunu, zimmetine para geçirmediğini, herhangi bir menfaat sağlamadığını, muhasebeci olmasına rağmen banka erişim yetkisi olmadığını belirtti.

            MÜŞTERİ ÇEKMEK İÇİN ÜNLÜLERLE REKLAM YAPTILAR
            Azap, şirket kurulduğundan beri Özer kardeşlerin sık sık durumun kötü olduğunu söylediklerini ancak, yine de ünlülerle reklam yaparak müşteri çekmeleri gerektiğini anlattıklarını bildirdi. Özer kardeşlerin diğer borsaların hacimlerinin büyük olmasından şikayet edip, kendilerinin de hacmi yükseltmeleri gerektiğini söylediklerini ifade eden Azap, ağabey Güven Özer, kız kardeş Serap Özer ve firari patron Faruk Fatih Özer'in sık sık odaya kapanarak, toplantı yaptığını anlattı. Parayı yurtdışına çıkarıp çıkarmadıklarını bilmediğine iddia eden söyleyen Azap'ın kendisiyle ilgili suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.
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