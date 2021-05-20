2016'da Faruk Fatih Özer'e ait olan bir yazılım firmasında ön muhasebeci olarak işe başladığını anlatan Azap, şöyle konuştu: "Yaklaşık 1 yıl sonra ulaşım sıkıntısı çekmem nedeniyle firmadan ayrıldım. 1.5 yıl yıl işsiz kaldım. Kız kardeşi Serap Özer'e iş aradığımı belirttim. O da Koineks isimli firma kurduklarını ve beni buraya muhasebeci olarak alabileceklerini söyledi.