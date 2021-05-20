Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan şirketin finans sorumlusu Rana Azap da mağdur olduğunu söyledi.
Nişanlısıyla birlikte düğün birikimleri olan 50 bin lirayı sisteme yatırdıklarını anlatan Azap, "Sistemden paramı çekemedim. Faruk Fatih Özer bana 'Her şey düzelecek' dedi. Daha sonra haber alamadık" ifadesini kullandı.
2016'da Faruk Fatih Özer'e ait olan bir yazılım firmasında ön muhasebeci olarak işe başladığını anlatan Azap, şöyle konuştu: "Yaklaşık 1 yıl sonra ulaşım sıkıntısı çekmem nedeniyle firmadan ayrıldım. 1.5 yıl yıl işsiz kaldım. Kız kardeşi Serap Özer'e iş aradığımı belirttim. O da Koineks isimli firma kurduklarını ve beni buraya muhasebeci olarak alabileceklerini söyledi.