Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

     soruşturması sürüyor! Muhasebecisinin 50 bin TL'lik düğün parasını da çalmış

    soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan şirketin finans sorumlusu da mağdur olduğunu söyledi. Nişanlısıyla birlikte düğün birikimleri olan 50 bin lirayı sisteme yatırdıklarını anlatan Azap, "Sistemden paramı çekemedim. bana 'Her şey düzelecek' dedi. Daha sonra haber alamadık" ifadesini kullandı.

    Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan şirketin finans sorumlusu Rana Azap da mağdur olduğunu söyledi.

    Nişanlısıyla birlikte düğün birikimleri olan 50 bin lirayı sisteme yatırdıklarını anlatan Azap, "Sistemden paramı çekemedim. Faruk Fatih Özer bana 'Her şey düzelecek' dedi. Daha sonra haber alamadık" ifadesini kullandı.

    2016'da Faruk Fatih Özer'e ait olan bir yazılım firmasında ön muhasebeci olarak işe başladığını anlatan Azap, şöyle konuştu: "Yaklaşık 1 yıl sonra ulaşım sıkıntısı çekmem nedeniyle firmadan ayrıldım. 1.5 yıl yıl işsiz kaldım. Kız kardeşi Serap Özer'e iş aradığımı belirttim. O da Koineks isimli firma kurduklarını ve beni buraya muhasebeci olarak alabileceklerini söyledi.

        2017- 2018 yıllarında Serap Özer vasıtasıyla işe girdim. Serap Özer ile birlikte faturaları toparlayıp ay sonunda müşavire verirdik. Genel olarak kripto para ile ilgili olarak teknik bilgim yoktur." Rana Azap, ifadesinde, müşterinin arz ve talep durumuna göre fiyat belirlendiğini de anlattı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı
        Haberler Güncel Thodex soruşturması sürüyor! Muhasebecisinin 50 bin TL'lik düğün parasını da çalmış