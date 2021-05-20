Muhammet Enes Uysal kimdir, serbest mi kaldı? Muhammet Enes Uysal neden serbest kaldı?

MUHAMMET ENES UYSAL KİMDİR?

Muhammet Enes Uysal, seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde, "Polise versen ne olacak?!" diyerek de tehdit etti.

Polis ekipleri şüphelinin babasına ait tekstil firması ve adreslerde arama yaptı ancak, saldırgan sürücü bulunamamıştı. Muhammed Enes Uysal'ın Avcılar'da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.