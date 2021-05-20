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    • 20.05.2021 13:01
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    , serbest mi kaldı? Muhammet Enes Uysal neden serbest kaldı?

    ? Geçtiğimiz yıl sosyal medyaya düşen görüntülerle gündem olan ? İstanbul’da trafikte tartıştığı sürücü Dadaş Aras’ı 6 yerinden bıçaklayan 19 yaşındaki çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal 8 yıl 4 ay hapis cezası almıştı. Peki Muhammet Enes Uysal serbest mi kaldı?

    takvim.com.tr
    Muhammet Enes Uysal kimdir, serbest mi kaldı? Muhammet Enes Uysal neden serbest kaldı?

    Muhammet Enes Uysal kimdir, serbest mi kaldı? İstanbul'da trafikte tartıştığı bir sürücüye saldıran ve bıçaklayan Muhammet Enes Uysal'ın görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Muhammet Enes Uysal serbest kaldı. Peki Muhammet Enes Uysal neden serbest kaldı?

    MUHAMMET ENES UYSAL KİMDİR?

    Muhammet Enes Uysal, seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde, "Polise versen ne olacak?!" diyerek de tehdit etti.

    Polis ekipleri şüphelinin babasına ait tekstil firması ve adreslerde arama yaptı ancak, saldırgan sürücü bulunamamıştı. Muhammed Enes Uysal'ın Avcılar'da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    MUHAMMET ENES UYSAL SERBEST Mİ KALDI?

    Arnavutköy'de trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal'ın yargılandığı davada karar çıktı.

    Uysal, "Araçların alıkonulması ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Sanığın yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.
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