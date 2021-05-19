Sözde milliyetçi İYİ Parti CHP'nin HDP'ye bakanlık sözüne neden sessiz kaldı?

Millet İttifakı'nın "HDP'li bakan olabilir" çıkışı gündemdeki sıcaklığını koruyor. Peki Millet İttifakı HDP'li hangi isme hangi bakanlığı vermeyi planlıyor? İYİ Parti'nin HDP'li bakan tutumu ne?
CHP'den gelen bakanlık önerisine neden tepki göstermediler? SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları:
FIRSAT BULDUKÇA ERKEN SEÇİM DİYORLAR
Son dönemde devam eden bir erken seçim söylemi var malum CHP ve İYİ Parti genel başkanları fırsat buldukça erken seçim diyorlar. Gerçi Haziran'da bekleniyordu böyle bir erken seçim tarih vermişti Sayın Akşener ama bu gerçekleşmedi.
Bu erken seçimi sık sık gündeme getirmiş olmaları, kendi aralarındaki o birbirine benzemeyen partileri, ideolojileri farklı olan partileri bir arada tutmak ve 2023 seçimleri için ittifak pazarlıkları yapmaktır.
GÜNDEMİ OLUŞTURAN DEMİRTAŞ
Önce üçüncü ittifak meselesi gündeme getirildi. Yine Selahattin Demirtaş bu fikri ortaya atmıştı. Daha sonra yeni bir tartışma açıldı hem Kılıçdaroğlu konuştu hem Akşener konuştu bununla ilgili beşli ittifak artı HDP şeklinde. HDP'nin iktidarın parçası olmak istediğini biliyoruz. Bu ittifak senaryolarının ilginç bir şekilde gündemini oluşturan benim gördüğüm kadarıyla HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş. Diğer partiler de sanki biraz düzlemde bunları tartışıyorlar.
HDP'nin içinde bulunduğu marjinal durum ortadadır. Terör örgütü PKK ile olan bağlarını koparamayan terörle arasına mesafe koyamayan marjinal bir HDP'nin bu kadar muhalefetin siyasetini belirleyici konumda olması gerçekten Türkiye siyaseti ve demokrasisi açısından sorunlu bir husustur.