Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.05.2021 12:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2021 13:21
    ABONE OL

    Sözde milliyetçi CHP'nin "HDP'ye bakanlık" sözüne neden sessiz kaldı?

    HDP'nin müttefiki CHP'li , son zamanlarda muhalefet yandaşı gazeteciler tarafından sıkça dile getirilen bir projeyi televizyonda açıkça anlattı. Çiçek, 'nın seçimi kazanması halinde HDP'ye bazı bakanlıklar verilebileceğini söyledi. Peki sözde milliyetçi ve Genel Başkanı , müttefiki CHP'nin HDP'ye bakanlık sözüne neden sessiz kaldı? İYİ Parti'nin HDP'li bakan tutumu ne? Detaylar A Haber canlı yayınında ele alındı.

    Sözde milliyetçi İYİ Parti CHP'nin HDP'ye bakanlık sözüne neden sessiz kaldı?

    Millet İttifakı'nın "HDP'li bakan olabilir" çıkışı gündemdeki sıcaklığını koruyor. Peki Millet İttifakı HDP'li hangi isme hangi bakanlığı vermeyi planlıyor? İYİ Parti'nin HDP'li bakan tutumu ne?


    CHP'den gelen bakanlık önerisine neden tepki göstermediler? SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    İşte o açıklamalardan satır başları:

    FIRSAT BULDUKÇA ERKEN SEÇİM DİYORLAR

    Son dönemde devam eden bir erken seçim söylemi var malum CHP ve İYİ Parti genel başkanları fırsat buldukça erken seçim diyorlar. Gerçi Haziran'da bekleniyordu böyle bir erken seçim tarih vermişti Sayın Akşener ama bu gerçekleşmedi.

    İYİ Parti'nin HDP'li bakan tutumu ne olacak?

    Bu erken seçimi sık sık gündeme getirmiş olmaları, kendi aralarındaki o birbirine benzemeyen partileri, ideolojileri farklı olan partileri bir arada tutmak ve 2023 seçimleri için ittifak pazarlıkları yapmaktır.

    GÜNDEMİ OLUŞTURAN DEMİRTAŞ

    Önce üçüncü ittifak meselesi gündeme getirildi. Yine Selahattin Demirtaş bu fikri ortaya atmıştı. Daha sonra yeni bir tartışma açıldı hem Kılıçdaroğlu konuştu hem Akşener konuştu bununla ilgili beşli ittifak artı HDP şeklinde. HDP'nin iktidarın parçası olmak istediğini biliyoruz. Bu ittifak senaryolarının ilginç bir şekilde gündemini oluşturan benim gördüğüm kadarıyla HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş. Diğer partiler de sanki biraz düzlemde bunları tartışıyorlar.

    HDP'nin içinde bulunduğu marjinal durum ortadadır. Terör örgütü PKK ile olan bağlarını koparamayan terörle arasına mesafe koyamayan marjinal bir HDP'nin bu kadar muhalefetin siyasetini belirleyici konumda olması gerçekten Türkiye siyaseti ve demokrasisi açısından sorunlu bir husustur.

        İYİ PARTİ'NİN HDP'Lİ BAKAN TUTUMU NEDİR?

        İYİ Parti'nin tavrı bekleniyor. Öyle ya da böyle bir şekilde bununla yüzleşmek durumundalar. Ben o kadar da karşı bir pozisyonda olduklarını sanmıyorum. Sadece formülünü üreterek HDP'yi bir şekilde yanlarına almak istiyorlar.

        HELALLEŞME NEDEN SİYASET MALZEMESİ YAPILDI?
        Şurası net Cumhurbaşkanımızın çeşitli açıklamalarını ya da Türkiye'de ortaya çıkan herhangi bir gelişmeyi hemen erken seçimle bağdaştırmak sıklıkla bunu gündeme getirmek muhalefetin bir taktiği. Cumhurbaşkanımızın helallik açıklamasını biz erken seçim gündemi yapalım ancak sandıkta helalleşilir diyorlar. Israrla takip ettikleri bir taktiktir.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yurtta 19 Mayıs coşkusu!
        Haberler Güncel Sözde milliyetçi İYİ Parti CHP'nin "HDP'ye bakanlık" sözüne neden sessiz kaldı?