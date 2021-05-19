Sözde milliyetçi İYİ Parti CHP'nin HDP'ye bakanlık sözüne neden sessiz kaldı?

İşte o açıklamalardan satır başları:

FIRSAT BULDUKÇA ERKEN SEÇİM DİYORLAR

Son dönemde devam eden bir erken seçim söylemi var malum CHP ve İYİ Parti genel başkanları fırsat buldukça erken seçim diyorlar. Gerçi Haziran'da bekleniyordu böyle bir erken seçim tarih vermişti Sayın Akşener ama bu gerçekleşmedi.

Bu erken seçimi sık sık gündeme getirmiş olmaları, kendi aralarındaki o birbirine benzemeyen partileri, ideolojileri farklı olan partileri bir arada tutmak ve 2023 seçimleri için ittifak pazarlıkları yapmaktır.