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Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un yazısı şöyle:



HDP'YE HANGİ BAKANLIK EN ÇOK YAKIŞIR?

CHP'li Dursun Çiçek, son zamanlarda muhalefet yandaşı gazeteciler tarafından sıkça dile getirilen bir projeyi televizyonda açıkça anlattı.

Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde HDP'ye bazı bakanlıklar verilebileceğini söyledi.

Peki niye bakanlık? Neden HDP'ye de Millet İttifakı'nın öz evlatları İyi Parti ve Saadet Partisi gibi Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı falan verilmiyormuş dersiniz?

Bunun cevabını da HDP'liler versin.

Onlar düşünürken gelin biz HDP'ye hangi Bakanlığın daha çok yakışacağını bulamaya çalışalım.

Hayır Milli Savunma, İçişleri Bakanlığı, Adalet ya da Milli Eğitim... diye espri yapmayın lütfen. "Seçmenin bu kadarını da yemeyeceğini" CHP'liler de kabul ediyor.

Dursun Beyin, "iyi niyetle aranırsa içlerinde mutlaka teröre bulaşmamış bir iki isim bulanabilir" diye hatırlaması da bu yüzden zaten.

Hayır, Hazine de olmaz... O makam Ali Babacan'a ayrılmış durumda.

Dışişleri mi?

Gerçi Kılıçdaroğlu Dışişleri bakanlığı dönemindeki performansını "çapsız" diye özetlemişti ama önemi yok... Davutoğlu ne güne duruyor?

Duyduğuma göre Demirtaş'ın gönlünden Kültür Bakanlığı geçiyormuş... Saz çalıyor, öykü yazıyor, resim yapıyor ya.

Turizmi de ayırıp sırtını YPG'ye dayayan Figen Yüksekdağ'a verdiniz mi, Türk solunun gönlü tamamdır.

Gelecek sezona kalmaz Çeşmeyi Bodrum'u hendek truizmine açarlar.



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