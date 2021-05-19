Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.05.2021 12:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2021 12:20
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Valiliğinden o iddialara yalanlama: Cumhuriyet Savcısı hakkında inceleme başlatılmadı

    Son dakika haberine göre, Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhuriyet Savcısı hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmadığını bildirdi.

    AA
    Valilikten o iddialara yalanlama

    Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhuriyet Savcısı hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmadığını bildirdi.


    İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR
    Valilikten yapılan açıklamada, ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un koronavirüs tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği paylaşımların ardından bazı basın yayın organlarında yer alan Valilik tarafından inceleme-soruşturma başlatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.


    HERHANGİ BİR İNCELEME BULUNMAMAKTADIR
    Açıklamada, "Hakim ve savcılar hakkındaki inceleme ve soruşturmaların ne şekilde yapılacağı ve buna karar verecek yetkili mercilerin kimler olduğu kanunla açık şekilde belirlenmiş olup, Valiliğimizin bu çerçevede başlattığı herhangi bir inceleme bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.


    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Şanlıurfa Valiliğinden o iddialara yalanlama: Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatılmadı